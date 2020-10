Koronavírus

Donald Trumpot a bethesdai katonai kórházba szállították

Donald Trump amerikai elnököt Remdesivirrel kezelik a bethesdai Walter Reed katonai kórházban, ahol az éjjel már Twitter-bejegyzést írt.



Az elnök az enyhe lefolyású Covid-19 elleni kezelésre alkalmazott Remdesivirt kapja, ezt hajnali közleményében az orvosa is megerősítette, aki azt is közölte, hogy Trumpnak nincs szüksége oxigénre. "Örömmel tudatom, hogy az elnök jól van" - fogalmazott Sean Conley.



Az orvos korábbi közleményében - amelyet azelőtt adott ki, hogy Trumpot kórházba vitték - azt közölte, hogy poliklonálisantitest-készítményt adagoltak Trumpnak, valamint cinket, D-vitamint, aszpirint és még két másik szert kapott.



Trump a kórházba indulás előtt a Twitteren rövid videót tett közzé, amelyben bejelentette, hogy kórházba megy, éjjel pedig azt írta a mikroblogban: "minden jól megy, azt hiszem".



Péntek este bejelentették, hogy azonosították a koronavírus-fertőzést Kellyanne Conwaynél, az elnök volt főtanácsadójánál és Thom Tillis észak-karolinai republikánus szenátornál. Mindketten jelen voltak a Fehér Ház Rózsakertjében, amikor Trump bejelentette Amy Coney Barrett alkotmánybírói jelölését.



A Politico című lap értesülései szerint az amerikai nemzetbiztonsági apparátus szorosan figyelemmel kíséri, hogy egyes külföldi országok - amelyeket az Egyesült Államok az ellenfeleinek vagy ellenségeinek tart - nem próbálják-e meg valamilyen módon kihasználni az elnök koronavírus-fertőzését. A lap idézte Dave Butlert, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának szóvivőjét, aki kijelentette: "az amerikai hadsereg készenlétben áll megvédeni országunkat és állampolgárait. Nincs változás haderőnk készültségi fokozatában".



Marco Rubio, floridai republikánus szenátor, a szenátus hírszerzési bizottságának vezetője a Twitteren azt írta: "súlyos hibát követ el bármely ellenfelünk, aki az elnök pozitív vírustesztje miatt lehetőséget lát az Egyesült Államok tesztelésére is".