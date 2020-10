Terrorizmus

Az Egyesült Államok repatriálta az Iszlám Államot támogató amerikai állampolgárokat

Az Egyesült Államok repatriálta az Iszlám Állam terrorszervezetet támogató valamennyi amerikai állampolgárt - jelentette be csütörtökön kiadott közleményében az amerikai igazságügyi minisztérium.



A tárca közleménye szerint az Iszlám Állam négy feltételezett amerikai tagját szállították az Egyesült Államokba, ahol bíróság elé állítják őket. Ezzel tíz főre emelkedett az amerikai bíróságokon felelősségre vonandó volt terroristák száma.



Az amerikai minisztérium tudatta azt is, hogy összesen 27 amerikai állampolgárt szállítottak haza Irakból és Szíriából, azokból a fogolytáborokból, amelyeket a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű szervezet működtet. Az SDF egy ernyőszervezet, amely kurdokat és arabokat tömörít, és amelynek döntő szerepe volt az Iszlám Állam szíriai és iraki szervezeteinek megsemmisítésében.



Csütörtökön tartott sajtóértekezletén John Demers, az amerikai igazságügyi tárca nemzetbiztonságért felelős miniszterhelyettese elmondta: valamennyi egykori dzsihadistát bíróság elé állítják. A sajtótájékoztatón jelen volt Nathan Sales, aki a terrorellenes küzdelmet hangolja össze az amerikai külügyminisztériumban.



A Szíriában és Irakban elfogott külföldi terroristák ügye megosztja az Egyesült Államokat és Európát, illetve egyes arab országokat. Washington a terroristák hazaszállítását és otthoni bíróságok elé állítását szorgalmazza, míg az európaiak és az arab országok vonakodnak ettől, és azt szeretnék, ha a terroristákat ott vonnák felelősségre, ahol elkövették bűncselekményeiket és a kirótt büntetésüket is ott töltenék le.



Európában egyes országok, mint például Franciaország és Belgium, azt a döntést hozták, hogy csak a terroristák gyermekeit és anyjukat szállítanák haza, de ez esetben is egyenként vizsgálnák meg ügyüket, illetve azt, hogy kit, kiket szállítanak be az országba.