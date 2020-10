Belgium

Brüsszeli bíróság: II. Albert korábbi belga király a biológiai apja Delphine Boelnek

Az egykori uralkodó házasságon kívül született, idén 52 éves gyermekének mostantól kijár a királyi fenség megszólítás is. 2020.10.01 20:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

II. Albert korábbi belga király a biológiai apja Delphine Boelnek, aki ezentúl belga hercegnőként apja után felveheti a Saxe-Cobourg-Gotha nevet - közölte döntését a brüsszeli fellebbviteli bíróság csütörtökön.



Az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán közzétett információk szerint Boel gyermekei, Joséphine és Oscar mától szintén hercegnővé és herceggé válnak.



Az egykori uralkodó házasságon kívül született, idén 52 éves gyermekének mostantól kijár a királyi fenség megszólítás is - közölték.



II. Albert 1993-ban lépett trónra. Hat évvel később a belga sajtó hírül adta, hogy a királynak a '60-as években egy házasságon kívüli viszonyból van egy negyedik gyermeke, egy lány. Az egykori uralkodó korábban visszautasította, hogy őt tekintsék Delphine Boel apjának.



Boel 2013 nyarán fordult bírósághoz, és DNS-vizsgálatot követelt. Az közölte, nem pénzt vagy rangot akar, csak bizonyosságot. A Boel keresete ügyében eljáró bíróság 2018 októberében a DNS-vizsgálat elvégzésére kötelezte a most 86 éves egykori uralkodót, aki előbb a semmitőszékhez fordult, majd hosszú jogi huzavona után úgy döntött, hogy eleget tesz a bíróság határozatának.



A belga alkotmány értelmében a király személye sérthetetlen, érinthetetlen, nemcsak büntetőjogi, hanem polgári jogi értelemben is: vele szemben semmilyen eljárás nem indítható, vagyis szó szerint a törvények fölött áll. A mentelmi jog viszont csak addig illeti meg, amíg ő az uralkodó, márpedig II. Albert egészségügyi okok miatt 2013-ban lemondott a trónról legidősebb fia, Fülöp javára.



Idén január végén a korábbi uralkodó ügyvédjei útján azt jelentette be, hogy az apasági teszt eredménye szerint ő a biológiai apja Delphine Boelnek.



II. Albert korábban már félig-meddig beismerte, hogy az 1960-as évek végén viszonya volt valakivel. A király az 1999-es karácsonyi üdvözletében azt mondta, hogy több mint harminc évvel korábban házassága komoly válságba került, amelyen sikerült túljutniuk.

Kapcsolódó írások: Az apasági teszt szerint a volt belga király Delphine Boel biológiai apja