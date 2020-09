Koronavírus-járvány

Romániában kétezer fölé ugrott a napi esetszám

Romániában újabb rekordot döntött és meghaladta a kétezret szerdán az egy nap alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzések, illetve a húszezret az ismert aktív fertőzöttek száma.



A stratégiai kommunikációs törzs szerdai jelentése szerint az utóbbi 24 órában újabb 2158 embernél mutatták ki a fertőzést, ami több mint másfélszerese az utóbbi két hét - amúgy is növekvő tendenciájú - átlagának. Most már a napi 1415 megbetegedés számít átlagosnak, az utóbbi két hétben pedig Románia lakosságának több mint egy ezreléke fertőződött meg.



A járvány leginkább Bukarestben és a fővárost övező Ilfov megyében terjed: Bukarestben szerdán először haladta meg a négyszázat a napi esetszám, Ilfov megyével együtt pedig már az ötszázat közelíti a metropolisz-övezetben egy nap alatt diagnosztizált fertőzések száma.



Az utóbbi napon 33 koronavírusos beteg halt meg. A járvány eddig 4825 áldozatot követelt Romániában, 126 koronavírusos román állampolgár pedig külföldön vesztette életét.



Az ismert aktív esetek száma szerdán meghaladta a húszezret. A kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma harmadik napja 7500 körül, az intenzív osztályon ápolt súlyos eseteké pedig 550 körül stagnál.



Az utóbbi 24 órában a hétköznapi átlagnál valamivel több, 26 ezer koronavírus-tesztet végeztek Romániában: ezek 8,6 százaléka igazolt fertőzést. A fertőzések terjedési ütemének látványos gyorsulását a két hete kezdődött iskolai tanévvel, illetve az egészségügyi óvintézkedések be nem tartásával magyarázzák a járványügyi szakemberek.