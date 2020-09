Koronavírus

Több magyarországi terület is vörös listára kerül Szlovéniában

Szlovénia változtat az országok járványügyi besorolásán, Magyarország és Ausztria egyes közigazgatási területei is vörös listára kerülnek - közölte a válságkabinet hétfői sajtótájékoztatóján.



Szlovénia kéthetente felülbírálja azon országok listáját, amelyek állampolgárai korlátozások nélkül léphetik át a szlovén határt. A zöld, narancssárga, és vörös listán szereplő államokat az alapján határozzák meg, hogy százezer főre vetítve hány fertőzöttet diagnosztizáltak az elmúlt két hétben.



Zöld listára kerül keddtől Ciprus, Finnország, Liechtenstein, Litvánia, Lengyelország, Ausztrália, Új-Zéland, Szerbia és Uruguay. Lekerült ugyanakkor róla, és narancssárga besorolást kap Olaszország, valamint Horvátország több, Szlovéniával határos megyéje. Ljubljana vörös listára helyezi ugyanakkor Magyarország és Ausztria egyes közigazgatási területeit. Előbbi ország esetében Budapestet és Győr-Moson-Sopron megyét, utóbbi esetében Bécset, valamint Tirol és Vorarlberg tartományt.



A kormány korábbi rendelete szerint a vörös besorolású országokból érkező állampolgárok számára kötelező volt a házi elkülönítés, és az nem volt kiváltható negatív PCR-teszttel. A zöld listán szereplő országokból ugyanakkor korlátozás nélkül be lehet utazni Szlovéniába.



Hétfőtől Szlovénia enyhített a beutazási szabályokon, a vörös jelzésű országokból érkezők is elkerülhetik a kötelező hatósági karantént, amennyiben rendelkeznek 48 óránál nem régebbi negatív koronavírus-teszttel. A kormány által elfogadott rendeletben vannak ugyanakkor könnyítések is. Nem kell koronavírus-tesztet felmutatniuk a határ menti ingázóknak és kiküldött munkavállalóknak, a diplomatáknak, a fuvarozóknak, az üzleti útra érkezőknek, az átutazóknak - akik 12 órán belül elhagyják az országot -, valamint azoknak, akik orvosi ellátásért folyamodnak Szlovéniában.



A kormány által közzétett adatok szerint Szlovéniában vasárnap 39-cel 5399-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Szombaton még 159 új esetről számoltak be.



Két új haláleset történt, a betegségben eddig elhunytak száma így 148-ra emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 79-en vannak kórházban, közülük kilencet ápolnak intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 1639. A járvány megjelenése óta 218 357 tesztet végeztek el, az elmúlt 24 órában 909-et, ezerrel kevesebbet, mint egy nappal korábban.



Horvátországban egy nap alatt 48-cal nőtt és elérte a 16 841-et az azonosított fertőzöttek száma. Szombaton még 190 új esetről számoltak be.



Nem hunyt el senki, a járvány halálos áldozatainak száma így 272 maradt, 14 793-an viszont már meggyógyultak. Kórházban ápolnak 291 beteget, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 1180, és 9057 ember van hatósági karanténban.



A járvány kezdete óta a valamivel több mint négymilliós országban 295 998 tesztet végeztek el, ebből 3029-et az elmúlt 24 órában.