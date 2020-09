Romániai választás

Kelemen Hunor: jó eredmények születtek, lehet készülni a parlamenti választásokra

2020.09.28 07:45 MTI

Kelemen Hunor hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, négy megyei önkormányzat vezetését nyerték el, és bár a polgármesterek esetében még nincsenek végleges adatok, az már most látszik, hogy az RMDSZ jobban szerepelt, mint az előző ciklusban.



Kiemelte, hogy Marosvásárhelynek megint magyar vezetője lesz, miként Gyergyószentmiklósnak és Szászrégennek is, Szatmárnémetit pedig sikerült "megőrizni".



A részvételről azt közölte, hogy ez általában az országos trendeket követte, kivéve Maros megyét, ahol magasabb volt és Szatmár megyét, ahol alacsonyabb.



Emlékeztetett, december 6-án lesznek Romániában a parlamenti választások. Úgy fogalmazott, hogy az erős önkormányzati jelenléthez, hozzá kell tenni az erős parlamenti frakciót is, mert "így lesz teljes a kép".



Az már most látszik, hogy a román belpolitikában lesz egy erős átrendeződés, és a Nemzeti Liberális Párt, valamint a Mentsük Meg Romániát Szövetség veszi át a hatalmat. Ez azt is jelenti, hogy a Szociáldemokrata Párt "még talpon marad", de visszaesik - fűzte hozzá Kelemen Hunor.