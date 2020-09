Koronavírus

Szlovénia enyhít a beutazási szabályokon

Szlovénia a jövő héttől enyhít a beutazási szabályokon, a vörös jelzésű országokból érkezők is elkerülhetik a kötelező hatósági karantént, amennyiben rendelkeznek 48 óránál nem régebbi negatív koronavírusteszttel - közölte a helyi sajtó vasárnap.



A kormány korábbi rendelete szerint a vörös besorolású országokból érkező állampolgárok számára kötelező volt a házi elkülönítés, és az nem volt kiváltható negatív PCR-teszttel. A zöld listán szereplő országokból korlátozás nélkül be lehet utazni Szlovéniába.



Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint szombaton 159-cel 5360-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Pénteken 184 új esetről számoltak be.



Egy új haláleset történt, a betegségben eddig elhunytak száma így 147-re emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 80-an vannak kórházban, közülük tizenhetet ápolnak intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 1678. A járvány megjelenése óta 217 448 tesztet végeztek el, az elmúlt 24 órában 1917-et.



Horvátországban egy nap alatt 190-nel nőtt és elérte a 16 197-et az azonosított fertőzöttek száma. Pénteken még 212 új esetről számoltak be.



Három idős, krónikus beteg hunyt el, így a járvány halálos áldozatainak száma 272-re nőtt, 14 609-en viszont már meggyógyultak. Kórházban ápolnak 280 beteget, közülük 23-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 1316, és 9372 ember van hatósági karanténban.



A járvány kezdete óta a valamivel több mint négymilliós országban 292 969 tesztet végeztek el, ebből 3945-öt az elmúlt 24 órában.