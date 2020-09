Légi tragédia

Lezuhant egy ukrán katonai gép, 25 ember meghalt

Bár a pilóta valóban gyakorlott volt, egy hajtóművel is képes lett volna baj nélkül landolni, még a látási viszonyok sem voltak rosszak, széllökések is alig voltak, a kadétokat szállító ukrán katonai An-26-os szállítógép mégis a földbe csapódott és kigyulladt Harkiv megyében - egyelőre ennyit tudtak mondani a sajtónak szombaton Kijevben az ukrán kormány tagjai.



Andrij Taran védelmi miniszter és Anton Gerascsenko belügyminiszter-helyettes egyaránt jelezte, hogy egyelőre még folyik a feketedoboz vizsgálata, annak alapján látnak majd világosabban a huszonöt ember halálával végződött pénteki tragédia részleteit és okait illetően.



A baleset leszállás közben történt Csugujev városa mellett. A gép a Kijevet Harkivval összekötő országút szélén csapódott földbe, majd lángra lobbant. A személyzeten kívül az ukrán légierő harkivi egyetemének kadétjai voltak a gépen.



Gerascsenko szerint a gépen a fel- és leszállást gyakorolták, a kiképzési tervnek megfelelően ezt a két műveletet tizenöt percenként ismételték meg. Az egyik landolás alkalmával azonban zavar keletkezett, korábbi értesülések szerint a pilóta arról értesítette az irányítótornyot, hogy leállt a gép baloldali hajtóműve. A kormányzati tisztségviselő megismételte, hogy tapasztalt pilótáról volt szó, aki számára ez nem jelenthetett "vészhelyzetet". A látási viszonyok jók voltak, szinte nem is volt szél. A gép hirtelen eltűnt a radarokról, majd a földbe csapódott, és lángra lobbant.



Anatolij Matiosz volt katonai főügyész az előző napon a Newsone tévének meg nem nevezett forrásaira hivatkozva azt mondta, az vezetett a tragédiához, hogy a legénység leszálláskor feltehetően összetévesztette a repülőtér leszállópályáját a közelben lévő országúttal.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy szombaton a szerencsétlenség helyszínére utazik.