Koronavírus

Öthavi csúcsra emelkedett az új esetek száma Németországban

Tovább erősödött a koronavírus-járvány második hulláma Németországban, és az új fertőzések száma bő öt hónapja a legmagasabbra emelkedett a szombaton megjelent hivatalos adatok szerint.



A teszttel igazolt új fertőzések száma 24 óra alatt 2507-tel emelkedett a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) kimutatása szerint. Ennél több új esetet legutóbb április 18-án jegyeztek fel, amikor 3609 fertőzést regisztráltak.



A napi új esetek száma egy hónapon belül ötödször lépte át a kétezret. Az utóbbi napokban számos további járványügyi mutató is romlott. Az egy hét alatt kimutatott fertőzések százezer lakosra vetített száma például meghaladta a 13-at, pedig szeptember elején még 10 alatt volt.



A szövetségi kormány a többi között a tesztelési gyakorlat és a karanténszabályok átalakításával készül a járvány második hullámának megfékezésére. Angela Merkel kancellár kedden, szeptember 29-én egyeztet erről a tartományi kormányfőkkel. Az új stratégia október közepére készülhet el. Központi elemei közé tartozik majd az úgynevezett antigén-gyorstesztek alkalmazása. Bajorország tartomány kormánya már be is jelentette, hogy beszereznek tízmillió ilyen eszközt.



Az újonnan megfertőződöttekkel együtt a járvány kezdetétől 282 730 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-Cov-2). Az általa okozott betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma kilenccel nőtt péntek óta, így már 9452 halálos áldozata van a járványnak Németországban.