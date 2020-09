Koronavírus

Nem csökkent jelentős mértékben az új fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában

2020.09.26 13:25 MTI

Nem csökkent jelentős mértékben az új koronavírussal fertőzöttek napi száma Horvátországban és Szlovéniában - derült ki a válságstábok szombati jelentéséből.



Horvátországban egy nap alatt 212-vel nőtt és elérte a 16 007-et az azonosított fertőzöttek száma. Csütörtökön még 223 új esetről számoltak be.



Három idős, krónikus beteg hunyt el, így a járvány halálos áldozatainak száma 269-re nőtt, 14 405-en viszont már meggyógyultak. Kórházban ápolnak 271 beteget, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 1333, és 9257 ember van hatósági karanténban.



A járvány kezdete óta a valamivel több mint négymilliós országban 289 024 tesztet végeztek el, ebből 4575-öt az elmúlt 24 órában.



Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatója arra kérte az embereket, hogy minél többen oltassák be magukat influenza ellen. Mint mondta, a koronavírus és az influenza együtt komoly szövődményekhez vezethet.



Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint pénteken 184-gyel 5191-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Csütörtökön még rekordszámú, 192 új esetről számoltak be.



Egy új haláleset történt, a járvány eddigi elhunytjainak száma így 146-ra emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 72-en vannak kórházban, közülük tizenhetet ápolnak intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 1588. A járvány megjelenése óta 215 531 tesztet végeztek el, az elmúlt 24 órában 2775-öt.



Jelko Kacin kormányszóvivő Twitter-oldalán közölte: a járványhelyzet nem javul az országban, ezért a kormány hétfőtől újabb szigorításokat tervez. Valószínűleg gyülekezési korlátozást vezetnek be, és tíz helyett hat főre csökkentik az összejöveteleken résztvevők számának engedélyezett felső határát - írta.