Végstádiumban

Daganatos betegségben szenved az első beteg, akit meggyógyítottak a HIV-fertőzésből

Végstádiumú daganatos betegségben szenved az a férfi, aki meggyógyult a HIV-fertőzésből.



A ma 54 éves Timothy Ray Brownnál 1995-ben diagnosztizálták a HIV-fertőzést, majd 2006-ban leukémia alakult ki nála.



Németországban 2007-ben őssejtátültetésen esett át. Bár elsődlegesen a leukémia gyógyítása volt a cél, egy ritka genetikai mutációval élő embertől származó vérképzőszervi őssejteket kapott. Ez a génmutáció természetes ellenállóképességet nyújt hordozójának a HIV-vírussal szemben.



Az első transzplantáció csak részben volt sikeres, a HIV-fertőzés eltűnt szervezetéből, de a leukémia nem. Ezért 2008-ban ugyanattól a donortól újabb őssejteket kapott, és úgy tűnt, hogy ez az átültetés már a leukémia ellen is hatásos volt.



Brownról, akit berlini betegként is emlegetnek, mivel ott élt a transzplantáció idején, úgy tartják, hogy ő az első beteg, aki felépült a HIV-fertőzésből.



A férfi most az AP amerikai hírügynökségnek elmondta, hogy daganatos betegsége tavaly kiújult és gyorsan terjedt. Hospice-ellátásában részesül a kaliforniai Palm Springsben, ahol jelenleg él.



"Ennek ellenére örülök, hogy elvégezték a transzplantációkat. Ajtókat nyitott ki, amelyek korábban nem nyílhattak ki, és arra ösztönözték a tudósokat, hogy keményebben dolgozzanak, hogy megtalálják a gyógymódot a HIV-fertőzésre, hiszen sokan úgy gondolták, hogy ez nem lehetséges"- magyarázta.