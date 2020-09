Fenntarthatóság

Bécs városa 100 euróig átvállalja az elromlott háztartási eszközök javítási költségét

Az elromlott háztartási eszközök újrafelhasználása érdekében Bécs városa átvállalja az osztrák fővárosban lakók eszközei javítási költségének felét, maximum 100 eurót ( 36 500 forintot) - közölte Bécs Város Külképviseleti Irodája csütörtökön az MTI-vel.



Tájékoztatásuk szerint a kampánnyal csökkenteni kívánják a környezeti terhelést, egyben hozzájárulnak a vállalkozások lecsökkent forgalmának növeléséhez.



A szeptember 21-én indult és három évre tervezett kampányra 1,6 millió eurót (584 millió forintot) különítettek el.



A programban részt vevő cégek szerződésben állnak a várossal. A bécsieknek a város honlapjáról egy utalványt kell letölteniük, ezt számítják be fizetéskor a cégek, amelyek között van szabóság, asztalos, ékszerüzlet és telefonszervíz is.



A meghibásodott háztartási eszközöket sokan azonnal kidobják, és helyettük újat vesznek, amivel felesleges hulladék keletkezik. Ráadásul a háztartási gépek sok esetben megjavíthatók, gyakran olcsóbban is, mint amennyibe egy vadonatúj szerkezet kerülne - írták a közleményben.