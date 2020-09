Koronavírus-járvány

Lengyelországban rekordmagas az új esetek száma

Rekordot döntött az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma csütörtökön Lengyelországban, az egészségügyi tárca 1136 fertőzöttről számolt be, közölve azt is, hogy az új esetek többsége enyhe tüneteket mutat vagy tünetmentes.



A közel 38 millió lakosú Lengyelországban jelenleg 14 282 az aktív fertőzöttek száma. A járvány kitörése óta összesen 82 809 fertőzöttet regisztráltak, az eddig legmagasabb adatot - 1002 új esetet - szombaton jegyezték. Összesen 2344, többségében más krónikus betegségekben is szenvedő beteg hunyt el eddig. Az utóbbi 24 órában 25-en haltak meg, 597-en pedig felgyógyultak.



A következő napokban is magas esetszám várható - jelezte sajtóértekezletén Waldemar Kraska egészségügyi miniszterhelyettes. Ezt egyebek között az egyre szélesebb körű teszteléssel magyarázta. Mint elmondta, egy nap alatt több mint 23 700 tesztet végeztek el.



Az egészségügyi tárca szóvivője, Wojciech Andrusiewicz a megnőtt fertőzöttségi adatokat a tanév elejével, az emberek közötti fokozott kapcsolattartással magyarázta. Tájékoztatása szerint Lengyelországban jelenleg nem tartanak számon nagyobb fertőzésgócokat, inkább számos kisebb helyi gócról van szó.



Az új esetek enyhe tünetekkel járnak, illetve tünetmentesek - közölte Andrusiewicz.



Lengyelországban a nyáron is érvényben volt a szájmaszk viselésének kötelezettsége a zárt nyilvános tereken, például a boltokban. Az utcai maszkviselés csak az egészségügyi tárca által "pirosnak" minősített járásokban kötelező. Az ilyen, egyéb szigorításoknak is alávetett járásokban korábban két héten át napi több mint 12 új esetet jegyeznek 10 ezer lakosra átszámítva.



Csütörtökön az egészségügyi tárca két ilyet jelölt meg a 380 lengyelországi járás közül, ezzel az előző héthez képest eggyel csökkent a "piros" közigazgatási egységek száma. Az enyhébb szigorításokra kötelezett "sárga" járások száma viszont 8-ról 19-re emelkedett.