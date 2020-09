Koronavírus-járvány

Putyin: 'nem szeretnénk visszatérni' a tavaszi korlátozásokhoz

A koronavírus miatti járványhelyzetet kordában kell tartani Oroszországban, mert nem lenne jó visszatérni a tavasszal bevezetett korlátozó intézkedésekhez - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az újonnan megválasztott kormányzókkal csütörtökön megtartott videokonferencián, amely után több nagyvállalat moszkvai központjánál megkezdődött az irodai dolgozók visszatérése a távmunkához.



Putyin szerint Oroszországban az idejében bevezetett óvintézkedések miatt ma jobb a helyzet, mint máshol sok helyütt, de hangsúlyozta, hogy "nem szabad ellazulni, mert a helyzet kardinálisan megváltozhat".



"Nem akarnánk, nagyon nem akarnánk visszatérni azokhoz a korlátozó intézkedésekhez, amelyeket idén tavasszal vezettünk be, ezért mindenképpen ki kell terjeszteni a tesztelést, a jelenlegi, nem megterhelő követelményeket be kell tartani, és párbeszédet kell folytatni az emberekkel" - mondta.



Arra intette a regionális vezetőket, hogy a dialógus ne öltsön kemény formát, amikor az óvintézkedések erőltetése elutasításba ütközik. Kiemelte az idősek és a krónikus betegek megóvásának fontosságát. Mint mondta, biztos benne, hogy a szövetségi és a helyi szinten meghozott intézkedések nyomán javulni fog a helyzet.



Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester csütörtökön arra kérte a Sberbank, a Yandex, Rosztyeh és más nagyvállalatok vezetőit, hogy az őszi-téli járványidőszakra való tekintettel alkalmazottjaik egy részét rendeljék vissza távmunkába, anélkül, hogy a fő munkafolyamatok megsértsék. A Pjatyorocska és a Karuszel nagy élelmiszer-üzletláncok tulajdonosa, az X5 Retail Group közölte, hogy ezt már kedden megtette, és meghosszabbították a távmunkát az orosz postánál is.



A Covid-19 elleni első orosz vakcinát kidolgozó Gamaleja Intézet csütörtökön arról adott ki tájékoztatást, hogy megkezdte oltóanyagának kipróbálását a 60 évesnél idősebb korosztályon és más veszélyeztetett csoportokon.



Oroszországban csaknem 6600, Moszkvában pedig ezret meghaladó új Covid-19-esetszámot jelentettek csütörtökön, ami mindkét esetben a nyár óta mért új rekordot jelent.