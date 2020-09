Gyász

Négy hónapig volt a hullaházban egy halott férfi, mert elfelejtettek szólni a családjának

Ha nincsenek a román önkormányzati választások, vélhetően még egy jó ideig nem derül fény arra, hogy egy Vászló megyei (Moldva) család hiába várja a családfő hazatértét, az ugyanis már négy hónapja meghalt.



A hatóságok erről tudtak is, csak éppen a bürokratikus útvesztőben elkallódott a hír, így a családot elfelejtették értesíteni róla.



Az 52 éves elhunyt Prahova megye székhelyén, Ploiestiben dolgozott építőmunkásként. Utoljára május 23-án, a ploiesti állomásról hívta a családját, akkor azt mondta: várja a vonatot, és hamarosan hazaér. De hiába várták, mert azóta semmilyen hírt nem kaptak felőle.



A felesége már másnap jelentette az eltűnését, de mivel a férfi egy másik megyében dolgozott, a Vászló megyei rendőrök úgy döntöttek, a nyomozás nem az ő feladatuk, ezért értesítették a Prahova megyei kollégákat, és átadták nekik az ügyet.



Akik a jelek szerint nem álltak a helyzet magaslatán, mert azóta sem bukkantak a férfi nyomára.



A család hiába kilincselt a hatóságoknál, és hiába írták ki a közösségi oldalakra is, hogy keresik a férfit, nem bukkantak a nyomára. Aztán a választások közeledte nyomán megoldódott a rejtély.



A Vászló megyei településen, Falciuban, ahol a férfi lakott, az önkormányzat munkatársai hétfőn átnézték a választói névjegyzéket, és ekkor szembesültek azzal, hogy az eltűnt férfi elhunytként szerepel a választói adatbázisban.



A polgármester azonnal értesítette a családot, és kapcsolatba lépett a ploiesti hatóságokkal is. Ekkor derült ki, hogy a férfi már négy hónapja a halottasházban fekszik. Május 23-án, az állomáson ugyanis infarktust kapott, és kórházba szállították, ahol elhunyt.



Hiába volt azonban nála a személyi igazolványa, a családját elfelejtették értesíteni. Így aztán, mivel senki nem jelentkezett érte, a ploiesti önkormányzat már azon volt, hogy a saját költségén temettetik el.



De mivel végül megtalálták a családot, erre nem volt szükség. A bürokratáknak azonban felcsillant a szemük: most ki akarják számlázni a családnak a férfi halottasházban való őrzéséért járó díjat. Ami napi 38 lejjel számítva közel 5000 lej, ez majdnem 400 ezer forint.



Közben pedig a Prahova és a Vászló megyei rendőrség egymásra mutogat, mondván: a másik feladata lett volna lefolytatni a nyomozást az ügyben - írta a Főtér.ro.