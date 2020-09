Koronavírus

Aggasztóan nő a fertőzések napi száma Csehországban

Csehországban szerdán 2309 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok, ami hasonló a keddi adathoz és a járvány kezdete óta a legmagasabb napi számok közé sorolható - derült ki a cseh egészségügyi minisztérium honlapján csütörtökön reggel közölt statisztikából.



Az igazolt fertőzések napi száma a múlt csütörtökön volt a legmagasabb, amikor túllépte a 3100-at.



Az aktív esetek száma jelenleg rekordmagas, már meghaladta a 28 ezret. Bár a betegség lefolyása a többségnél enyhe, az orvosok nagyon aggasztónak tartják, hogy gyorsan emelkedik a kórházban kezeltek és a súlyos esetek száma.



Roman Prymula, az új egészségügyi miniszter ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben ilyen tempóban folytatódik a kórházi kezelésre szorulók, valamint a súlyos esetek számának emelkedése, rövidesen gondok lehetnek a kórházak sürgősségi osztályainak kapacitásaival. Megjegyezte, hogy ez egyaránt érinti a műszaki felszereléseket és a személyzetet is. A miniszter azzal számol, hogy szükség esetén a védekezésbe bevonják a hadsereg egészségügyi személyzetét és az orvostanhallgatókat is.



A csütörtök reggeli statisztika szerint már 628 személyt kezelnek kórházban és közülük 120 állapota súlyosnak minősíthető. A halottak száma 555-re emelkedett, közülük 130-an szeptemberben haltak meg. Míg korábban naponta 1-2 ember halt meg, addig az utóbbi időben már ennek többszöröse. Az e heti számok kétjegyűek: hétfőn 14, kedden 10, szerdán 11 ember halt meg. Míg tavasszal szinte kizárólag az idősek haltak meg, most az áldozatok között fiatalabbak is vannak.



Március elsejétől, amikor az első fertőzést kimutatták, mostanáig 55 464 személy betegedett meg, közülük 26 861 már meggyógyult.



A járványhelyzet romlása miatt hétfőn felújították az országos válságstáb tevékenységét és csütörtöktől kezdve az eddigi éjfélről este tíz órára hozták előre a vendéglők, bárok záróráját. Tovább korlátozták a kültéri és a fedett csarnokokban megrendezésre kerülő sportrendezvényeken résztvevő nézők számát is.



Az intézkedések egyelőre két hétre szólnak, és amennyiben meghozzák a várt eredményt, megszüntetik őket. A maszkviselés továbbra is kötelező a zárt középületekben és a tömegközlekedési eszközökön. A kórházakban tilos a látogatás.