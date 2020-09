Koronavírus

Izrael tovább szigorít az országos zárlaton

Az izraeli kormány csütörtökön bejelentette, hogy szigorítja az országos zárlatot a koronavírusos fertőzések számának ugrásszerű növekedése miatt - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.



"Úgy döntöttünk, behúzzuk a kéziféket" - mondta Joáv Kis egészségügyi miniszter-helyettes az Izrael Rádióban, az újabb korlátozásokat azonban nem részletezte. Mindazonáltal több izraeli médium szerint a rendelkezések szűkítik a nyitva tartó boltok számát, a lakhelyelhagyási korlátozás pedig érvényes lesz az utcai tüntetésekre is.



Az új rendelkezések - amennyiben a törvényhozás jóváhagyja - pénteken lépnek életbe.



Izraelben szeptember 18-án vezettek be egy hónapos országos zárlatot a járvány második hullámának megfékezésére. Az iskolák bezártak és kijárási korlátozásokat vezettek be. Az ország vezetése a három hétre tervezett zárlattal elsősorban az egészségügyi rendszer túlterhelését akarja megakadályozni. A drasztikus intézkedés bevezetése előtt több kórházvezető jelezte, hogy az egészségügyi intézmények kezdik elérni kapacitásaik határát.



A 9 milliós országban a múlt héten az új igazolt esetek száma naponta megközelítette a hétezret.



Izraelben 204 690 fertőzéses esetet regisztráltak, 1325-en meghaltak, 144 963-an pedig felgyógyultak a kórból a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem csütörtöki összesítése szerint.