Koronavírus-járvány

A műanyag arcpajzsok nem védenek semmit, 100%-ban átengedik a levegőben szálló cseppeket







Az arcpajzsok mellett sokan döntöttek, mint védőeszköz-használat a koronavírusjárvány idején, többek között könnyebb használhatósága miatt.



Ám japán tudósok bebizonyították, hogy a műanyag arcpajzsok egyáltalán nem elegendőek a Covid-19 terjedésének megállításában. A japán Kobében, a RIKEN Számítástudományi Központjában található szuperszámítógép, a Fugaku kiszámította a védőruházat elől kiszabaduló cseppek százalékos arányát.



E szerint az 5 mikrométer alatti, levegőben lévő cseppek majdnem 100%-a megtalálja a kiutat az arcvédő pajzs mellett.



A RIKEN központ tudósai szerint a nagyobb, 50 mikrométeres cseppek fele túljut a műanyag arcvédőn is.



"A szimuláció eredményei alapján sajnos az ilyen típusú arcvédők hatékonysága a fertőzött személy szájából történő cseppek terjedésének megakadályozásában korlátozott a maszkokhoz képest. Ez különösen igaz a 20 mikrométernél kisebb cseppekre... Csak az 50 mikrométernél nagyobb cseppeknél működik" - mondta Mato Tsubokura, a csapat vezetője a Guardiannak adott interjúban.



Mint ismeretes, az újtípusú koronavírus, mint a legtöbb cseppfertőzéssel terjedő kórokozó, különféle aeroszol részecskékhez tapadva, vagy a tüsszentéssel és köhögéssel mikroszkopikus permetcseppekhez tapadva száll a levegőben.



Tüsszentés során akár 8 méter távolságra is elrepülhetnek a tüsszentés során kirepülő legapróbb mikroszkopikus méretű cseppek. A nagyobb méretű cseppek 1-2 méteren belül földet érnek. Köhögésnél 6 méteres távolságig is eljutnak a kirepülő cseppek. Az apró lebegő cseppecskék egy szobában akár 10 percig is a levegőben terjenghetnek megfelelő körülmények esetén.



Mint ismeretes, szeptember 21-étől életbe léptek a magyar kormány új rendelkezései is: hatéves kor felett mindenki köteles orvosi vagy munkavédelmi, textil, vagy más anyagból készült maszkot viselni, úgy, hogy az a szájat és az orrot folyamatosan elfedje.