Koronavírus-járvány

EU-csúcs - Koronavírus-veszély miatt egy héttel elhalasztják a találkozót

Egy héttel elhalasztják az európai uniós tagországok állam- és kormányfőinek e hétre tervezett csúcstalálkozóját, miután pozitív lett a koronavírustesztje az Európai Tanácsot vezető Charles Michel egyik munkatársának - jelentették be kedden Brüsszelben.



Barend Leyts, az Európai Tanács elnökének szóvivője arról tájékoztatott a Twitteren, hogy a szeptember 24-25-re tervezett értekezletet október 1-2-re halasztják.



Mint írta, ennek oka, hogy a Charles Michel közvetlen környezetében dolgozó egyik biztonsági tiszt koronavírustesztje pozitív lett. Hozzátette, miután napvilágot látott, hogy a tanácsi személyzethez tartozó tiszt megfertőződött, Michel is vírusteszten esett át. Az első teszt eredménye negatív lett, azonban a belga jogszabályoknak megfelelően karanténba kell vonulnia.



Az uniós vezetők az új tervek szerint október legelején találkoznak Brüsszelben, hogy az egységes piaccal, az iparpolitikával és a digitális átalakulással, valamint a külkapcsolatokkal - különösen Törökországgal és Kínával - összefüggő kérdéseket vitassanak meg. A kétnapos csúcstalálkozó alkalmat ad majd arra is, hogy áttekintsék a koronavírus-világjárvány aktuális helyzetét.