Csütörtöktől este 10-ig tarthatnak nyitva az angliai vendéglátóhelyek

A brit kormány emellett törvényben írja elő azt is, hogy az éttermekben és a pubokban csak asztali rendelésfelvétel és felszolgálás lehetséges, a bárpultoknál nem lehet sem rendelni, sem fogyasztani.

Csütörtöktől az angliai vendéglátóhelyek este tíz óráig tarthatnak csak nyitva a koronavírus-járvány megfékezése végett - közölte hétfő éjjel Boris Johnson brit miniszterelnök hivatala.



Johnson kedden kabinetülést tart, utána a kormány különleges helyzetekben összehívott tanácskozó testületének (COBRA) ülésén elnököl, és délután az alsóházban, majd este televíziós beszédben jelent be olyan új lépéseket, amelyek a járvány terjedésének lassítását célozzák.



A Downing Street előzetes rövid tájékoztatása szerint ezek között lesz, hogy az éttermek, a pubok, a bárok és egyéb vendéglátóhelyek Angliában - az Egyesült Királyság messze legnépesebb részében - csütörtöktől csak 22 óráig tarthatnak nyitva.



A brit kormány emellett törvényben írja elő azt is, hogy az éttermekben és a pubokban csak asztali rendelésfelvétel és felszolgálás lehetséges, a bárpultoknál nem lehet sem rendelni, sem fogyasztani.



Hasonló előírások már az elmúlt napokban érvénybe léptek több észak-angliai térségben és nagyvárosban - köztük Northumberland és Durham megyében, valamint Newcastle-ben, Gatesheadben és Sunderlandben -, de Boris Johnson kedden Anglia egészére kiterjeszti ezeket az intézkedéseket.



A brit egészségügyi minisztérium hétfő este bejelentette: az Egyesült Királyság négy nemzetének - Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország - tisztifőorvosai a járványhelyzet áttekintése után közös indítványban javasolták, hogy az ötfokozatú készenléti skálán a brit kormány az eddigi harmadikról a negyedik szintre emelje a járványkészültséget.



A tisztifőorvosok indoklása szerint egy ideig alacsony volt az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések és a halálozások száma, az esetszám azonban most már gyorsan, valószínűleg exponenciális ütemben növekszik az Egyesült Királyság mind a négy nemzetének jelentős kiterjedésű térségeiben.



A hétfőn életbe léptetett negyedik szint hivatalos meghatározása is úgy szól, hogy a koronavírus gyorsan terjed az Egyesült Királyságban, és megvan annak a kockázata, hogy a terjedési ütem exponenciálissá válik.



Nem sokkal a készenléti szint emelésének bejelentése előtt Sir Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója elmondta: ha semmilyen ellenintézkedés nem történik, a napi új fertőződések száma 7-8 naponta megkétszereződhet, és e terjedési modell alapján október 13-ára már 49 ezren fertőződhetnének meg egyetlen nap alatt, egy hónappal később pedig napi kétszáz fölé emelkedne a halálos áldozatok száma.



Vallance hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez nem előrejelzés, és az előkészítés alatt álló, illetve a már meghozott ellenlépésekkel a jelenleg felfelé tartó terjedési görbe várhatóan megtörhető.



A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint a hétfő este zárult 24 órában 4368 új koronavírus-fertőzést azonosítottak az Egyesült Királyságban. Ugyanezen a napon 11-en haltak meg a koronavírus okozta Covid-19-betegségben.