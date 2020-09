Koronavírus

Közös járványvédelmi munkacsoportot hozott létre a spanyol kormány és a madridi vezetés

2020.09.22

A koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezésére közös járványvédelmi munkacsoportot hozott létre hétfőn a spanyol kormány és a madridi autonóm tartományi vezetés, mivel a fővárost is magában foglaló térség az ország többi régiójához képest kiugró esetszámokat mutat hetek óta.



Pedro Sánchez kormányfő és Isabel Díaz Ayuso tartományi elnök személyes találkozón állapodott meg a hetenként ülésező kormányközi testület megalakításáról azzal a céllal, hogy az megtervezze és koordinálja a térségi járványellenes stratégiát.



"Csak közös cselekvéssel (...) lehet előrelépni ebben a helyzetben" - hangsúlyozta a konzervatív madridi elnök a megbeszélést követő sajtótájékoztatón.



Felhívta a figyelmet az ország gazdasági motorjának számító, 6,6 millió lakosú tartomány különleges helyzetére, amely szerinte különleges eljárást igényel.



"Madrid tudja, mit kell tennie, de hiányoznak az erőforrások" - fogalmazott az elnök, rámutatván az egészségügyi személyzet, egy járványügyi törvény, a karanténra vonatkozó normák, illetve egy mobilitási terv hiányára.



Mint közölte, szükség van a katonaság közreműködésére egyebek mellett a fertőtlenítési munkálatok, illetve a rendvédelmi feladatok ellátásában. Továbbá javasolta gyorstesztek elvégzését a régió olyan, stratégiai fontosságú helyszínein, mint a madridi nemzetközi repülőtér.



Isabel Díaz Ayuso türelmet és szolidaritást kért azoktól a madridiaktól, akiket érintenek a hétfőn életbe lépett korlátozások.



Hét településen és a főváros hat kerületében korlátozták az emberek szabad mozgását, akik csak meghatározott esetben hagyhatják el a lakhelyük szerinti kerületet vagy települést. Felére csökkentették a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek befogadóképességét, és lerövidítették a nyitvatartási időt is.



Az elnök szerint ezek a lépések hatásosak lesznek, ha kellő fegyelemmel betartják őket, és így elkerülhető a tartomány teljes lezárása.



Pedro Sánchez reményét fejezte ki, hogy az új madridi korlátozások elegendőek lesznek a vírus terjedésének megállításához.



Felajánlotta a kormány támogatását, elsősorban egészségügyi és rendvédelmi területen. "Az állami erőforrások a tartományok rendelkezésére állnak" - emelte ki.



A szocialista kormányfő szavai szerint a vírus leküzdésének legjobb módja az egységes fellépés. "Ez járványügyi harc, nem pedig ideológiai" - jegyezte meg.



Madridban az elmúlt két hétben átlagosan naponta 1500 új koronavírusos fertőzöttet azonosítottak, az országos esetek egyharmadát.



Quim Torra katalán elnök hétfőn arra kért mindenkit, hogy Katalóniából most ne utazzon Madridba. Hozzátette: kezdeményezte a testhőmérséklet-mérés bevezetését a pályaudvarokon és a repülőtereken a fővárosból érkező utasoknál.