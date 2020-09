Koronavírus

Több mint 2000 új fertőzött Csehországban

Szombaton 2046 új koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumok Csehországban, ami a járvány kezdete óta az eddig legmagasabb hétvégi napi szám - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján vasárnap délelőtt közölt kimutatásból.



Az elvégzett tesztek száma, amely a hétvégi napokon mindig jóval alacsonyabb, mint a munkanapokon még nem ismeretes. A munkanapokon az elvégzett tesztek átlagos száma túllépte a 20 ezret.



Az aktív fertőzöttek jelenlegi száma megközelítette a 24 ezret. Bár a betegség az esetek többségében enyhe lefolyású, a kórházakban már 516 személyt kezelnek, közülük 94 állapota súlyos, azaz lélegeztetőgépen vannak. Szombatig 499 ember halt meg a fertőzéssel kapcsolatban.



A fertőzések száma szeptember elejétől emelkedik gyorsuló mértékben. A legrosszabb helyzet Prágában van, ahol százezer lakosra már 216 igazolt fertőzés esik.



Az úgynevezett szemaforrendszerben, amelyben színekkel jelölik a járványhelyzetet az egyes régiókban, a cseh főváros pénteken az országban egyedüliként megkapta a piros színt, ami a legsúlyosabb helyzetet, a járvány ellenőrizhetetlen közösségi terjedését jelenti. Prágában ezért hétfőtől bezárnak az egyetemek és a főiskolák, és áttérnek a távoktatásra. Eredetileg ez az intézkedés a középiskolákat is érintette volna, de az oktatási intézmények és a szülők tiltakozása miatt a középiskolai távoktatás bevezetését Prágában egyelőre visszavonták.



A járvány közösségi terjedését jelző narancssárga régióból, amely a pirostól egy fokkal alacsonyabb szintű, szombaton 13 volt, míg a kisebb kockázatot jelző zöld járásból három tucat van. A problémamentességet jelző, fehér színű járásokból már csak néhány maradt, elsősorban Észak-Morvaországban. Csehországban 70 járás van.



Országos szinten új intézkedésként péntektől kezdve az általános iskolák felső tagozatú (6.-9. osztály) tanulói és tanítói az órákon is kötelesek védőmaszkot viselni. Az új koronavírus-esetek több mint egyötödét ugyanis az utóbbi időben az iskolákban mutatták ki.



Andrej Babis miniszterelnök és további vezető cseh politikusok szombaton elismerték, hogy a járványhelyzet súlyos, ezért hétfőtől felújítják az országos válságstáb tevékenységét is.