Koronavírus

Négyhavi csúcson az új fertőződések száma Nagy-Britanniában

A legfrissebb adatsor szerint több mint négy hónapja nem mért szintre emelkedett szombaton a szűrővizsgálatokkal kimutatott új koronavírus-fertőzések száma Nagy-Britanniában.



A brit egészségügyi minisztérium összesítése szerint a szombat este zárult 24 órában 4422 fertőzésről számoltak be a szűréseket végző laboratóriumok. Ez május 8. óta a legmagasabb napi koronavírus-fertőződési adat.



A minisztérium által közzétett grafikus kimutatás szerint a naponta újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések számának mozgó hétnapi átlaga is 3500 felett jár.



Júliusban és augusztusban nem érte el az ezret a teszttel igazolt új koronavírus-fertőzések napi számának egy hétre vetített átlaga.



A brit egészségügyi minisztérium szombat esti ismertetése szerint az előző egy napban 27-en haltak meg a koronavírus okozta Covid-19 betegségben.



A halálozások napi száma is emelkedik, de messze jár a nagy-britanniai koronavírus-járvány április eleji tetőzésétől. Akkoriban voltak olyan időszakok, amikor naponta több mint 1200-an haltak meg koronavírus-betegségben.



Nagy-Britanniában szombatig 17 995 470 koronavírus-tesztet végeztek el, ezek közül 390 358 lett pozitív. A halálos áldozatok száma 41 759.



Egybehangzó szombati brit médiaértesülések szerint Boris Johnson miniszterelnök a hétvégén a kormány tudományos tanácsadóival és gazdasági szakértőivel igyekszik összeállítani egy olyan intézkedési csomagot, amellyel további súlyos gazdasági károk nélkül meg lehet fékezni a koronavírus-járvány újból gyorsuló nagy-britanniai terjedését.



A kormányzati forrásoktól származó értesülések szerint a lehetséges intézkedések között szerepel a nem egy háztartásban élők csoportos összejöveteleinek időleges megtiltása, illetve egyes vendéglátóhelyek bezárása vagy nyitvatartási idejük korlátozása.



A Daily Mail című konzervatív tömeglap szombati kiadása kormányilletékeseket idézve azt írta: Rishi Sunak pénzügyminiszter a heti kabinetülésen "sötét képet felfestve" figyelmeztette Johnsont az esetleges túlzott szigorúságú korlátozások súlyos gazdasági következményeire.



A március végén elrendelt - azóta jórészt feloldott vagy jelentősen enyhített - széles körű országos korlátozások nyomán az idei második negyedévben példátlan ütemben, 20,4 százalékkal zuhant a brit hazai össztermék (GDP) negyedéves összevetésben.



Boris Johnson is hangsúlyozta a héten, hogy a brit gazdaság nem viselné el az újbóli teljes körű országos zárlatot, és neki egyáltalán nincs szándékában ismét ilyen szigorúságú intézkedések elrendelése.



A brit kormány az elmúlt napokban helyi szintű korlátozásokat léptetett életbe mindenekelőtt Anglia északkeleti és északnyugati térségeiben és nagyvárosaiban, amelyekben jelentősebben megugrott a naponta kiszűrt új fertőződések száma.



Szombati adatok szerint a jelenleg érvényes korlátozó intézkedések által érintett angliai térségekben 13,5 millióan élnek; ez a teljes brit lakosság ötöde.