Koronavírus

Belgiumban átlépte az ezret a fertőzések napi átlaga

A fertőzés egyre gyorsabban terjed, az új esetek napi száma 77 százalékkal nőtt az utolsó két hét alatt. 2020.09.19 13:38 MTI

Belgiumban átlépte az ezret az új igazolt koronavírusos fertőzöttek napi átlaga - írta szombaton a helyi sajtó.



A belga nemzeti közegészségügyi intézet legfrissebb statisztikái szerint az elmúlt héten naponta átlagosan 1071 ember koronavírus-tesztje lett pozitív. A fertőzés egyre gyorsabban terjed, az új esetek napi száma 77 százalékkal nőtt az utolsó két hét alatt. A heti rekordot hétfőn mérték, amikor 1717 új fertőzést regisztráltak az egészségügyi hatóságok.



A közegészségügyi intézet szerint a járvány helyi megjelenése óta mintegy 2,8 millió, az utolsó hét napban pedig naponta mintegy 32 300 tesztet hajtottak végre. Jelenleg 390 beteg szorul kórházi ápolásra, 5 százalékkal több, mint pénteken, illetve 78 embert kezelnek intenzív osztályon, kilenccel többet, mint előző nap. A hét folyamán naponta átlagosan 41 embert vittek kórházba, ez meghaladja az előző héten jelentett napi 22 kórházi felvételt, valamint több mint kétszerese az azt megelőző hét 15,7-es átlagának.



Az elmúlt héten, naponta átlagosan 2,7 halálesetet jelentettek, ez az adat lényegében megegyezik az előző héten feljegyzett számokkal. A járvány helyi megjelenése óta Belgiumban 9937 ember halt meg a betegség következtében. A fertőzések gócpontja továbbra is a flamand régió.



A szomszédos Hollandiában is romlott a járványhelyzet. A holland közegészségügyi szolgálat szombati adatai szerint az elmúlt hét napban 8265 új esetet igazoltak, míg az azt megelőző héten ez a szám még 5427 volt. A kormány péntek este korlátozó intézkedéseket jelentett be. Mark Rutte miniszterelnök azt mondta: a helyzet riasztó, ezért van szükség az újabb rendelkezésekre, mivel el kell kerülni a teljes lezárást.



A vasárnap életbe lépő intézkedések értelmében a vendéglátóegységeknek hajnali 1 órakor be kell zárniuk, valamint a rendelkezések tiltják az 50-nél több főre kiterjedő társadalmi eseményeket. Ez utóbbi alól kivételt jelentenek a vallási célú összejövetelek, a temetések, a tüntetések és a színházi előadások.



A 17,5 millió lakost számláló országban eddig több mint 90 ezer esetet regisztráltak, és csaknem 6300 ember lett a Covid-19 betegség áldozata.