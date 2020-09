Koronavírus

Romániában már több mint 4400 halálos áldozatot követelt a járvány

Romániában újabb 42 koronavírusos beteg haláláról számoltak be a hatóságok szombaton, ezzel meghaladta a 4400-at a járvány halálos áldozatainak száma.



A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szombati jelentésében szereplő halálesetek száma néhány százalékponttal haladja meg utóbbi két hét átlagát, amely augusztus közepe óta meghaladta a 40-et, és csak az utóbbi tíz napon kezdett valamelyest csökkenni.



Az utóbbi 24 órában újabb 1333 embernél mutatták ki a koronavírust, ami nagyjából megfelel az utóbbi két hét átlagának, és csaknem 400-zal elmarad a héten regisztrált újabb rekordtól.



Romániában eddig több mint 111 ezer embert diagnosztizáltak koronavírussal, közülük több mint 89 ezren meggyógyultak, így az ismert aktív fertőzöttek száma 18 ezerre tehető. Jelenleg kevesebb mint 7000 koronavírusos beteget kezelnek a kórházakban, a súlyos esetek száma pedig szeptember eleje óta 500 alatt ingadozik: szombaton 461 fertőzöttet ápoltak az intenzív terápián.



A GCS adatsorában - néhány napos szünet után - pénteken a korábbinál 45 ezerrel több gyógyult jelent meg, miután egy miniszteri rendelet előírta, hogy nemcsak azokat a fertőzötteket minősítik gyógyultaknak, akiknek két koronavírus-tesztjük negatív lett, hanem a házorvos is - telefonos konzultáció alapján - látatlanban gyógyultnak nyilváníthatja az otthoni elszigetelésben lévő fertőzötteket, továbbá azokat a tünetmentes fertőzötteket is kivezetik a statisztikából, akiket tíz nap után egy negatív teszt után kiengednek a kórházból.



A koronavírus-fertőzésből felgyógyultak új meghatározása szerint Romániában több mint 400-zal nőtt az utóbbi 24 órában az ismert aktív fertőzöttek száma.