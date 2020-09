Koronavírus

Ismét 3200-nál is több új beteget regisztráltak Ukrajnában

Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, szombatra is több mint 3200 új beteget regisztráltak. Velük együtt az eddig azonosított fertőzöttek száma már megközelítette a 172 ezret, az elhunytaké pedig már meghaladta a 3,5 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.



Az elmúlt napon 3240 új esettel 172 712-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 48 újabb halálos áldozattal 3516-ra emelkedett, miközben eddig 76 754-en gyógyultak meg, közülük előző nap 1268-an. Jelenleg 92 442 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 1924-gyel nőtt egy nap alatt. A héten szerdán regisztrálták a járvány kezdete óta a legtöbb új fertőzöttet, 3584-et, az eddigi legtöbb napi halálos áldozatot, 76-ot pedig kedden.



Területi bontásban előző nap a legtöbb új beteget, négyszázat, továbbá nyolc újabb halálesetet az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol az azonosított fertőzöttek száma már elérte a 19 140-et, az elhunytaké pedig a 312-t. A második legtöbb beteget, 311-et és öt újabb elhunytat a nyugat-ukrajnai Ternopil megyében, a harmadik legtöbbet, 281-et és két halálos áldozatot pedig a déli országrészben lévő Odessza megyében regisztrálták.



Kárpátalján az azonosított fertőzöttek száma 9110, az elhunytak száma eggyel 290-re nőtt, míg eddig 4054-en győzték le a kórt.



A kormány veszélyhelyzeti bizottsága előző nap felülvizsgálta az ország településeinek színes - azaz zöld, sárga, narancs és vörös - besorolását, ami hétfőtől lép életbe.



A kórházi ágyak leterheltségének határértékét 50-ről 70 százalékra emelték a vörös besoroláshoz. Így a vörösből az enyhébb, narancs besorolásba került át három megyeszékhely a nyugati országrészben: Ivano-Frankivszk, Ternopil és Csernyivci. Mindhárom vezetése hevesen tiltakozott a legszigorúbb korlátozásokkal - egyebek mellett a közösségi közlekedés leállításával és az iskolák bezárásával - járó vörös besorolás ellen.



Kárpátalján viszont továbbra is "vörös" maradt Csap település. Narancs besorolású lett Ungvár, sárga Beregszász, Munkács és Huszt. A főváros, Kijev továbbra is narancs besorolású. A narancs zónában egyéb szigorítások mellett a sport-, kulturális, vallási és egyéb rendezvények résztvevőinek létszáma legfeljebb 220 fő lehet.