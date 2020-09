Horvátországban és Szlovéniában is enyhén csökkent az új fertőzöttek száma

Koronavírus

Szlovéniában eddig csak zárt nyilvános helyen kellett maszkot hordani, szombattól a piacokon, a városközpontokban és a szabadtéri rendezvényeken is kötelező lesz.

Horvátországban és Szlovéniában is enyhén csökkent a koronavírussal fertőzöttek napi száma - derült ki a válságstábok szombati jelentéséből.



Horvátországban az elmúlt 24 órában 212-vel nőtt, és elérte a 14 725-öt az azonosított fertőzöttek száma. Csütörtökön még 234 esetről számoltak be. Új halálesetnem történt, az elhunytak száma így 245 maradt, 12 353-an pedig már meggyógyultak. A betegek közül 288-an vannak kórházban, közülük 24-en lélegeztetőgépre kapcsolva.



Az aktív betegek száma 2128, és 9714-en vannak hatósági karanténban.



Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint pénteken 114-el 4309-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Csütörtökön még rekordszámú, 137 új esetről számoltak be.



Egy haláleset történt, így a járvány eddigi elhunytjainak száma 141-re nőtt. A diagnosztizált betegek közül 67-en vannak kórházban, közülük tizenegyet ápolnak intenzív osztályon. A múlt hét óta megkétszereződött a kórházi ellátásra szoruló betegek száma. Az aktív fertőzöttek száma 1187.



Szlovéniában eddig csak zárt nyilvános helyen kellett maszkot hordani, szombattól a piacokon, a városközpontokban és a szabadtéri rendezvényeken is kötelező lesz. A szabálysértőket 400-tól 4000 euróig, azaz 140 ezertől 1,4 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújthatják az ellenőrök.