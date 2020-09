Koronavírus-járvány

Szlovéniában újabb rekordot döntött, Horvátországban stagnál az új fertőzöttek száma

Szlovéniában újabb rekordot döntött, Horvátországban pedig stagnál az új koronavírussal fertőzöttek száma - derült ki a válságstábok pénteki jelentéséből.



Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint csütörtökön 137-el 4195-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta nem volt ilyen magas a fertőzések napi növekménye, az eddig - keddi - rekord 123 fertőzött volt. Szerdán még 104 új esetről számoltak be.



Négy új haláleset történt, így a járvány eddigi halálos áldozatainak száma 140-re nőtt. A diagnosztizált betegek közül 67-en vannak kórházban, és közülük tizenegyet ápolnak intenzív osztályon. A múlt hét óta megkétszereződött a kórházi ellátásra szoruló betegek száma. Az aktív betegek száma 1116.



A fertőzöttek számának növekedése miatt Szlovénia újabb szigorításokat vezet be a járvány megfékezésére: szombattól kötelező lesz a maszk viselése zárt és nyitott térben egyaránt, valamint a hét elejétől az iskolákban 7. osztálytól felfelé, továbbá hőmérsékletet kell mérni a munkahelyeken, és a szórakozóhelyeknek 22 órakor be kell zárniuk.



A kabinet további rendeleteket készít elő, amelyeket abban az esetben vezetnének be, ha tovább nőne a fertőzöttek száma az országban. Ilyen lenne például az összejövetelek felső létszámkorlátjának tíz főről hatra csökkentése, valamint a boltok nyitvatartásának korlátozása.



Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 234-gyel nőtt, és elérte a 14 513-at az azonosított fertőzöttek száma. Szerdán 250 esetről számoltak be. Hat idős, krónikus beteg hunyt el, így a járvány halálos áldozatainak száma 245-re nőtt, 12 169-en pedig már meggyógyultak.



A betegek közül 280-an vannak kórházban, közülük 21-en lélegeztetőgépre kapcsolva.



Az aktív betegek száma 2100, és 8938-an vannak hatósági karanténban.