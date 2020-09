Koronavírus

Szlovénia is lekerült a karanténkötelezettség alól mentesített országok brit listájáról

Levette a karanténkötelezettség alól mentesített országok listájáról Szlovéniát a brit kormány.



A brit közlekedési minisztérium csütörtök este bejelentett intézkedése alapján azoknak, akik brit idő szerint szombaton hajnali négy óra - közép-európai idő szerint öt óra - után érkeznek Szlovéniából Angliába, két hetet kell elkülönítésben tölteniük.



A rendelkezés a brit és más állampolgárokra is vonatkozik.



Az intézkedés hatálya Angliára terjed ki, de a korábbi esetek alapján nem kizárt, hogy a skót és a walesi kormány is ugyanilyen döntést hoz.



A brit kormány sorra veszi le a karanténkötelezettség alól mentesített országok listájától a közép- és kelet-európai országokat a koronavírus-járvány terjedésére hivatkozva.



A Magyarországról Nagy-Britanniába utazóknak szombat hajnal óta szintén karanténba kell vonulniuk, nem sokkal korábban pedig Csehország és Szerbia is kikerült azoknak az országoknak a csoportjából, amelyekből elkülönítési kötelem nélkül be lehet utazni Nagy-Britanniába.



A brit kormány júliusban állította össze a karanténkötelezettség alól mentesített országok listáját. Erre a listára azok az országok kerülhettek fel, amelyekből London megítélése szerint alacsony a koronavírus-fertőzés behurcolásának veszélye.



A mentességi listán eredetileg 59 ilyen ország szerepelt, köztük Magyarország. London azonban már az eredeti lista közzétételével egy időben jelezte, hogy az országcsoport összetételét folyamatos felülvizsgálat alatt tartja.



Az általános meghatározás szerint egy ország akkor kerül le erről a listáról, ha a százezer lakosra jutó, újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések napi száma huzamosabban meghaladja a húszat.



Időközben Nagy-Britanniában is átlépte ezt a határt a tesztekkel kimutatott napi fertőzések aránya: a legfrissebb adatok szerint vannak olyan országrészek, amelyekben száz felett jár ez a mutató.



A brit kormány emiatt a minap elrendelte, hogy szabadtéri közterületeken, éttermekben, pubokban, egyéb közösségi létesítményekben és magánlakásokban hatnál több, nem egy háztartásban élő ember nem gyűlhet össze egymás közvetlen közelében.



A "hatos szabálynak" nevezett korlátozás nem érinti az iskolákat, a munkahelyeket, a szervezett csapatsport-eseményeket, valamint az esküvőket és a temetéseket sem.



A brit statisztikai hivatal (ONS) csütörtökön ismertetett adatai szerint a brit munkavállalóknak immár a 62 százaléka visszatért munkahelyére, és csak 20 százalék dolgozik otthonról.



Május végén alig 36 százalék volt azoknak az aránya Nagy-Britanniában, akik bejártak munkahelyükre.