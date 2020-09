Kígyót használt maszk helyett egy utas egy buszon Angliában

Az angliai Manchester megyében egy utas kígyót használt védőmaszknak egy buszon. A kígyó teljesen a férfi nyaka és szája köré tekeredett. A hatóságok szerint ez a fajta megoldás nem megfelelő az arc eltakarására.



Az egyik neve elhallgatását kérő szemtanú szerint vicces volt a jelenség, hozzátéve, hogy nem tűnt úgy, hogy bárkit is zavarna a hüllő a buszon - írja a BBC-re hivatkozva a Maszol.ro.



Angliában kötelező az arc eltakarása a tömegközlekedésen a 11 év alatti gyerekek kivételével. A kormányzati útmutatás szerint nem szükséges mindenképpen sebészeti maszkkal, bármi más is megfelelhet, pl. sál vagy fejkendő. A hatóságok szerint viszont a kígyóbőr használata nem felel meg ennek a követelménynek.

#Headlinechallenge: A man has been photographed using a large snake as a face covering while travelling on a bus in #Manchester...

SOCIAL HISSSSSSTANCINGhttps://t.co/soIZt6CFOw