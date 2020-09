Koronavírus

Már meghaladta a kétezret a napi fertőzöttek száma Csehországban

Nagyon megugrott szerdán az igazolt koronavírus-fertőzöttek napi száma Csehországban, és első ízben már a kétezret is meghaladta.



Az egészségügyi minisztérium csütörtök reggeli kimutatása szerint szerdán 2139 fertőzöttet regisztráltak a laboratóriumi vizsgálatok, ami 464-gyel több a keddi adatnál.



A járvány március elsejei kirobbanása óta Csehországban 41 032 személy fertőződött meg, akiknek majdnem háromötöde már meggyógyult. Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 17 619, ami szintén rekordmagas szám.



A korábbiaknál gyorsabban emelkedik a kórházi kezelésre szorulók száma is. A tárca statisztikája szerint jelenleg 388 személy szorul kórházi kezelésre, 55-tel több, mint kedden. A súlyos állapotban, lélegeztetőgépen lévő páciensek száma szerdán 81-re emelkedett.



A vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben eddig 482 ember halt meg. Az e heti halálozások száma 17, szeptember elseje óta pedig 58-an haltak meg. Ezek a számok is egyre nőnek.



A napi laboratóriumi tesztek száma megközelíti a 20 ezret. A tárca kimutatása szerint az emberek 60 százalékát orvosok küldik a tesztelésre, míg 40 százalékuk önköltséges, egyénileg tesztelést kérő személy. Az orvosok által küldött személyek tesztelését az egészségbiztosítók fizetik. A tesztek maximális ára 1680 korona (21 800 forint). Adam Vojtech egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a napi tesztek számát 25 ezerre növelik. Jelezte továbbá, hogy várhatóan szigorítani fogják az óvintézkedéseket is.



Roman Prymula, a tudományért és egészségügyi kutatásokért felelős cseh kormánybiztos kedden újságíróknak azt mondta, hogy a következő két-három hétben nem várható az igazolt fertőzöttek napi számának csökkenése, valószínűbb a növekedés.



A legrosszabb helyzet Prágában van, ahol százezer lakosra már több mint 160 fertőzött jut.