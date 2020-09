Koronavírus-járvány

Szlovéniában újabb rekordot döntött, Horvátországban tovább nőtt a fertőzöttek száma

Szlovéniában újabb napi rekordot döntött, de Horvátországban is nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma - derült ki a válságstábok szerdai jelentéséből. 2020.09.16 13:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint kedden 123-al 3954-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta nem volt ilyen magas a fertőzések napi növekménye, az eddig - múlt heti - rekord 108 fertőzött volt. Kedden még 82 új esetről számoltak be. Szlovéniában a múlt héten két egymást követő napon emelkedett száz fölé az új fertőzöttek száma.



Közel két hete nem történt új haláleset, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 135 maradt. A diagnosztizált betegek közül 61-en vannak kórházban, és közülük tizenegyet ápolnak intenzív osztályon. A múlt hét óta megkétszereződött a kórházi ellátásra szoruló betegek száma. Az aktív betegek száma 975.



A legtöbb fertőzöttet, 18-at a fővárosban, Ljubljanában, 15-öt Rogaska Slatinán és tízet Mariborban regisztrálták.



A járvány elsősorban családi összejöveteleken, munkahelyeken és az iskolákban terjed, továbbá kávézókban és bárokban. Járványügyi szakemberek ezért azt javasolták a kormánynak, hogy korlátozza az említett vendéglátóhelyek nyitvatartási idejét.



Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 280-al nőtt, és elérte a 14 029-et az azonosított fertőzöttek száma. Kedden még 151 esetről számoltak be. Kedden hat idős, krónikus beteg hunyt el, így a járvány halálos áldozatainak száma 236-ra nőtt, 11 690-en pedig már meggyógyultak.



A betegek közül 293-an vannak kórházban, közülük 20-an lélegeztetőgépre kapcsolva.



Az aktív betegek száma 2103, és 8505-en vannak hatósági karanténban.



A legtöbb fertőzöttet továbbra is Split-Dalmát megyében és a fővárosban, Zágrábban regisztrálták: előbbiben 71, utóbbiban 27 embernél mutatták ki a koronavírust.