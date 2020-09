Mérgezés

Kómába esése óta először posztolt az Instagramon Navalnij

Kómába esése óta először osztott meg üzenetet kedden az Insragramon Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus.



"Sziasztok, Navalnij vagyok. Hiányoztok. Még mindig szinte semmire sem vagyok képes, de tegnap már egész nap önállóan lélegeztem. Teljesen önállóan. Semmilyen külső segítséggel, még egy egyszerű szelep sem volt a torkomban. Nagyon tetszett. Csodálatos, sokak által alulértékelt folyamat ez. Ajánlom" - írta a politikus, az üzenetéhez egy fotót mellékelt, amely a kórházi ágyon ábrázolja, szájmaszkot viselő családja körében.



A Navalnijt kezelő berlini Charité kórház hétfőn közölte, hogy a politikus állapota javul és nincs már többé szüksége lélegeztetőgépre. A The New York Times úgy értesült, hogy Navalnij a felépülése után vissza kíván térni Oroszországba.



Navalnij Vlagyimir Putyin elnök egyik legismertebb bírálója, augusztus 20-án rosszul lett és kómába esett a Tomszk-Moszkva repülőjáraton. A politikus a szeptember 13-i helyi választásokra készülő ellenzéki jelöltekkel találkozott és a helyi tisztségviselők korrupciós ügyeiről forgatott videókat.



A repülőgép egészségügyi kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, ahol Navalnijt helyi és Moszkvából a helyszínre küldött szakemberek vették kezelésbe, majd augusztus 22-én a hozzátartozói kérésére Berlinbe szállították tovább. Követői azt állították, hogy a politikust megmérgezték, amit az orosz szakemberek többször visszautasítottak.



A 44 éves Navalnij szervezetéből vett minták alapján a német hadsereg vegyifegyver-szakértői kimutatták, hogy az ellenzéki politikust az egykori Szovjetunióban kifejlesztett, a novicsok típusú harci idegmérgek egyik fajtájával mérgezték meg. Ezt egy francia és egy svéd laboratróriumi vizsgálat is megerősítette.



Moszkva a maga részéről kifogásolta, hogy a német fél sem az orosz főügyészség, sem a Navalnijt kezelő orvosok kérésére nem szolgáltatott információt arról, hogy milyen megállapításra jutott. A méreganyagra vonatkozó bizonyítékok hiányára hivatkozva az orosz hatóságok bűnügyi nyomozást nem, csak előzetes vizsgálatot indítottak.