Koronavírus

Két fertőzött miatt lezártak egy egész várost Kínában

Lezárták a dél-kínai Jünnan tartományban található Zsujli várost, miután a hétvégén két, külföldön megfertőződött beteget diagnosztizáltak a koronavírus okozta Covid-19 nevű betegséggel - adta hírül kedden a Hszinhua kínai állami hírügynökség.



A csaknem 140 ezres lakosú, a mianmari határon fekvő városban vasárnap késő estétől kezdve hirdettek egyhetes vesztegzárat, miután két mianmari állampolgárt azonosítottak koronavírus-fertőzöttként. A hatóságok egyúttal az illegális bevándorlók elleni szigorú fellépést hirdettek.



A beszámolókból nem derül ki, hogy a fertőzött mianmariak mikor, és hogyan léptek be Kína területére. A járvány miatt Peking március 28-a óta csak külön engedéllyel teszi lehetővé külföldi állampolgárok számára a belépést, beleértve az életvitelszerűen Kínában élő külföldieket is.



A vesztegzár ideje alatt Zsujli lakosságát vírustesztnek vetik alá, a várost pedig csak negatív vírusteszttel rendelkezők hagyhatják el utazási szándékuk előzetes bejelentését követően. A lakókat arra kérték, hogy halasszák el a nagyobb létszámú családi és társasági eseményeket. Egyes kerületekben teljes kijárási tilalmat hirdettek.



A város vezetése továbbá korlátozásokat vezetett be a jádekő kereskedelmére vonatkozóan, Mianmar ugyanis a Kínában népszerű féldrágakő egyik legnagyobb kitermelőjének számít.



Kína szárazföldi részén hétfőig immár a 30. egymást követő napja nem jelentettek egyetlen újabb belföldi fertőzésből eredő Covid-19-es megbetegedést. A külföldről beutazó fertőzöttek napi száma a beutazásokra vonatkozó szigorú szabályoknak köszönhetően jellemzően szintén alacsony - hétfőn országszerte nyolc ilyen esetet regisztráltak. A kínai szárazföldön jelenleg 142 beteget kezelnek Covid-19-cel, közülük egy ember állapota súlyos. További 361 tünetmentes fertőzött áll orvosi megfigyelés alatt.