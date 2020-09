Koronavírus

Dél-Korea a lakosság mintegy 60 százalékát be akarja oltani

2020.09.15 11:16 MTI

Dél-Korea a lakosságának mintegy 60 százalékát be akarja majd oltani koronavírus ellen - közölte az egészségügyi minisztérium kedden.



A kormány tervei szerint 30 millió embert oltanának be. Tízmillió adag oltóanyagot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által életre hívott COVAX programból fognak biztosítani, a többi vakcinát pedig magán gyógyszercégektől szerzik be. A szöuli hatóságok úgy kalkulálnak, hogy koronavírussal szembeni teljes immunitás megszerzéséhez egy személynek két adag vakcina beadása lesz szükséges.



Az egészségügyi tárca közölte: három olyan helyi vállalatot is kiemelten támogatnak, amelyek saját vakcina kifejlesztésén dolgoznak.



Kedden 106 új koronavírusos esetet jegyeztek fel Dél-Koreában, ahol 22 ezer felett jár a nyilvántartott fertőzöttek száma. Az 51 milliós lakosságú országban 367 ember halt bele a vírus okozta szövődményekbe.