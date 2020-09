Koronavírus

A világban meghaladta 29 milliót a fertőzöttek száma, felgyógyultak 19,7 millióan

Már 29 190 588 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 927 245, a gyógyultaké pedig 19 775 100 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem keddi összesítése szerint.



Egy nappal korábban 28 902 170 ember fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 922 735, a gyógyultaké pedig 19 547 008 volt. Így 24 óra alatt 288 418-cal nőtt a fertőzöttek, 4510-zel a halálos áldozatok és 228 092-vel a gyógyultak száma.



A fertőzés 188 országban és régióban van jelen.



Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.



A SARS-CoV-2 vírus okozta, Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 6 553 399 fertőzött volt, 194 489-en haltak meg és 2 474 570-en gyógyultak meg eddig.



Indiában 4 846 427 fertőzöttet, 79 722 halálos áldozatot és 3 780 107 gyógyultat jegyeztek fel.



Brazíliában 4 345 610 fertőzöttről, 132 006 halálos áldozatról és 3 770 138 gyógyultról tudni.



Oroszországban 1 064 438-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 18 573-ra, a gyógyultaké pedig 876 152-re emelkedett.



Peruban, Kolumbiában is 700 ezer fölött van a fertőzöttek száma. Mexikóban 671 716 az igazolt vírusbetegek száma, 71 049 a halottaké.



Dél-Afrikában 650 749 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 15 499-en meghaltak, 579 289-en pedig felgyógyultak.



Spanyolországban 593 730 fertőzöttet, 29 848 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak.



Franciaországban 425 870 fertőzöttről, 30 958 halálos áldozatról és 90 432 gyógyultról tudni.



Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 373 555, és 41 726 ember halt meg a betegségben a Johns Hopkins adatai szerint.



Törökországban 292 878-an megfertőződtek, 7119-en meghaltak, 260 058-an felgyógyultak.



Olaszországban a fertőzöttek száma 288 761, a halálos áldozatoké 35 624, 213 950-en pedig felgyógyultak a Covid-19-ből.



Németországban 263 222 a fertőzöttek száma, 9356 a halottaké, 234 017-en meggyógyultak.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 90 219 fertőzöttet tartottak nyilván, valamint 4735 halálos áldozatot. A betegségből 85 101-en épültek fel.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.