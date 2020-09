Koronavírus

Korlátozó intézkedéseket vezetnek be a délnyugat-franciaországi Bordeaux-ban

A korlátozások célja a vírus terjedésének megtörése, az egészségvédelem fokozása, valamint a társadalmi és gazdasági élet folytatásának szavatolása 2020.09.14 19:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Korlátozó intézkedéseket vezetnek be a délnyugat-franciaországi Nouvelle-Aquitaine régióban a koronavírus-járvány erősödése miatt, ezek célja a vírus terjedésének megtörése, az egészségvédelem fokozása, valamint a társadalmi és gazdasági élet folytatásának szavatolása - jelentette be hétfőn Bordeaux-ban Fabienne Buccio helyi prefektus.



Az országosan jelenleg maximum 5 ezer fő részvételével engedélyezett rendezvények létszáma a Bordeaux székhelyű Gironde megyében ezer főre csökken. A prefektus minden tíz fő feletti gyülekezést is betiltott a teljes megyében a köztereken, a strandokon, a parkokban, a játszótereken, valamint jelezte, hogy tilos táncesteket, lagzikat, bolhapiacokat, búcsúkat, diákünnepségeket vagy más nagyobb rendezvényeket tartani. Az alkoholfogyasztás is tilos ezentúl minden közterületen a 800 ezer lakosú Bordeaux-ban, csak az arra kijelölt kereskedelmi egységekben engedélyezett.



A prefektus arra kérte a helyieket, hogy a családi és baráti összejöveteleken ne legyenek tíznél többen, és arra is figyelmeztetett, hogy kizárólag szigorú egészségbiztonsági előírások mellett lehet csak tüntetni a városban, a szeptember 16-án, 19-én és 20-án tervezett örökségvédelmi napok pedig elmaradnak.



A veszélyeztetettebbek védelmére az idősotthonokban lakónként két főre korlátozzák a heti látogatók számát.



"A munka világát illetően a buszok és villamosok a csúcsforgalmi időben gyakrabban fognak közlekedni. A munkavédelmi ellenőrök pedig ellenőrizni fogják az egészségvédelmi előírások betartását (kötelező maszkviselet, távolságtartás, kézfertőtlenítés) a munkahelyeken" - hangsúlyozta a prefektus.



"Ellenőrizni és büntetni fogjuk azokat, akik nem tartják be a szabályokat" - mondta Fabienne Buccio, kiemelve, hogy két hét múlva kiértékelik az intézkedések eredményeit. A maszkot nem viselők 135 eurós helyszíni bírságát pedig be fogja hajtatni a rendőrség mindenkin - tette hozzá.



A kormány pénteken száz megyéből 42-t nyilvánított a vírus intenzív terjedése miatt vörös övezetnek az eddigi 28 helyett. Ezekben a megyékben 100 ezer lakosra több mint ötven fertőzött jut, s ezért a prefektusok korlátozó intézkedéseket rendelhetnek el. Jean Castex miniszterelnök aznap jelezte, hogy a már jelenleg is kötelező maszkviselésen túl a déli Bordeaux-ban és Marseille-ben további korlátozásokra lehet számítani, amelyekről helyi szinten fognak dönteni.



Miután szombaton először meghaladta az új koronavírus-fertőzöttek napi esetszáma a 10 ezret, vasárnap 7183 új estet tártak fel 24 óra alatt, a pozitív esetek száma pedig az elvégzett szűrésekből 5,4 százalékon stagnált.



Az elmúlt héten folyamatosan emelkedett a kórházi ellátásra szorulók száma is. Egy hét alatt több mint 2 ezer új betegfelvétel történt, és 427-en kerültek lélegeztetőgépre, közülük tízen vasárnap. A járvány kezdete óta Franciaországban 30 916-en haltak meg a fertőzésben, vasárnap hatan.