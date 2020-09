Diplomácia

Lavrov lemondta berlini látogatását

Lemondta kedden esedékes berlini látogatását Szergej Lavrov orosz külügyminiszter - közölte hétfőn az orosz diplomáciai tárca.



A lemondást a moszkvai külügyminisztérium a Heiko Maas német külügyminiszter napirendjében történt változással indokolta, amely miatt a Lavrovval folytatandó tárgyalásra csak másfél óra maradna. Az orosz tárca szerint egyébként Lavrovnak és Maasnak közösen kellett volna részt vennie a 2018-tól 2020-ig tartó tudományos és közoktatási partnerség idei keresztévének záró szertartásán, amit a német fél az augusztus 11-i moszkvai tárgyalások során megerősített, de szeptember 3-án közölte, hogy a fogadó fél programjának módosulása miatt lerövidíti a kétoldalú tárgyalásra szánt időt.



Az orosz közlemény szerint ilyen módon Lavrov látogatásának fő célja aktualitását vesztette.



A két ország között feszültséget gerjesztett a Berlinben kezelt Alekszej Navalnij ügye. Berlin hétfőn bejelentette, hogy egy francia és egy svéd laboratóriumi vizsgálat is megerősítette, a Novicsok típusú harci idegméreg egy fajtájával mérgezték meg az orosz ellenzéki politikust, amint ezt korábban már a német vizsgálat is megállapította.



Moszkva bizonyítékot követel a német féltől, és azt állítja, hogy Navalnij szervezetében az orosz vizsgálatok nem találtak mérget.



"Ami ezt a helyzetet illeti, úgy tűnik számomra, hogy nyugati partnereink egyszerűen túlmentek minden illendőségen és az észszerűség keretein" - jelentette ki Lavrov hétfőn az RTVI televíziónak a Navalnij-ügyről nyilatkozva.



Mint mondta, Oroszországnak nincs jogalapja arra, hogy bemondás alapján bűnügyi nyomozást indítson a Navalnij-ügyben, ezért kért az orosz főügyészség augusztus 27-én felvilágosítást. A miniszter közölte, hogy a rendőrség az előzetes vizsgálat során így is sokakat kihallgatott, és számos vizsgálatot elvégzett.



Megjegyezte: Moszkvának jogában áll, hogy ebben a helyzetben kétségbe vonja a Nyugat igazát és professzionalizmusát.



"Egyetértek azokkal a politológusokkal, akiknek az a meggyőződésük, hogy ha nem lenne Navalnij, akkor (a nyugati kormányok) kitaláltak volna ürügyet arra, hogy további szankciókat vezessenek be" - mondta.



Felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenzéki politikus nem a véletlenek láncolatának, hanem a pilóták és a mentősök szakszerűségének és az Omszkban kapott orvosi ellátásnak köszönhetően maradt életben.



Múlt szerdán az orosz külügyminisztérium bekérette Geza Andreas von Geyr német nagykövetet, hogy erélyes tiltakozását fejezze ki amiatt, hogy Németország kormánya Moszkva által alaptalannak minősített vádakat fogalmazott meg Oroszországgal szemben, és ultimátumokat intézett hozzá Navalnij ügyében. A tárca nehezményezte, hogy Berlin a helyzetet Moszkvának a nemzetközi színtéren való lejáratására használja fel.

A minisztérium közleménye szerint az orosz félnek az igazság objektív vizsgálatát sürgető állásfoglalása visszautasításaként és a kétoldalú kapcsolatokra súlyos következményekkel járó, a nemzetközi helyzetet súlyosan zavaró "durva ellenséges provokációként" fogja értékelni, ha Berlin nem ad választ az orosz főügyészség jogsegélykérelmére.