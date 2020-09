Mérgezés

Tovább javult Navalnij állapota

Tovább javult Alekszej Navalnij egészségi állapota - közölték hétfőn a Berlinben ápolt orosz ellenzéki politikus orvosai.



A Charité egyetemi klinika közleménye szerint Alekszej Navalnijt sikerült teljesen leszoktatni a mesterséges lélegeztetésről. A páciens egyre jobban képes mozogni, időnként már betegágyát is el tudja hagyni - tették hozzá.



A mérgezéses tünetekkel ápolt politikust egy hete ébresztették fel a gyógyszerekkel fenntartott mesterséges kómából. A gépi lélegeztetésről is akkor kezdték leszoktatni.



Alekszej Navalnij az orosz államfő, Vlagyimir Putyin egyik legismertebb bírálója. Augusztus 20-án ellenzékiekkel tárgyalt Szibériában, és hazafelé, a Moszkvába tartó repülőn rosszul lett. A gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkban. A kómába esett politikust az ottani kórházba szállították. Kezelését augusztus 22-től folytatják Berlinben.



A német hadsereg (Bundeswehr) vegyi fegyverek elemzésére szakosodott laboratóriumában kimutatták, hogy Novicsok típusú harci idegméreg okozta szervezetének összeomlását. A német kormány a Bundeswehr vizsgálati eredményeit értékelve szeptember 2-án közölte, hogy az orosz ellenzék vezére mérgezéses támadás áldozata lett a hazájában. Berlin a lehető leghatározottabban elítéli a támadást, követeli az eset kivizsgálását az orosz hatóságoktól, és egyeztet EU-s, illetve NATO-partnereivel a válaszlépésekről - közölték.



A Der Spiegel című német hírmagazin a hét végi számában arról írt, hogy a német hatóságok szerint a Kreml lehet a mérgezés hátterében. A támadók arra számíthattak, hogy Navalnij Szibériából Moszkva felé, út közben, a repülőn életét veszti. Halálát csak az akadályozta meg, hogy a pilóta rögtön leszállt a legközelebbi repülőtéren, és az orvosok azonnal az atropin nevű ellenméreggel kezdték meg kezelését.



A német szövetségi kormány hétfőn közölte, hogy Svédországban és Franciaországban végzett vizsgálatok is Novicsokot mutattak ki Alekszej Navalnij mintáiban.



Moszkva bizonyítékot követel a német féltől, és azt állítja, hogy az orosz vizsgálatok során nem találtak mérget Navalnij szervezetében.