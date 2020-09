Koronavírus

A román kormány újabb 30 napra meghosszabbította a veszélyhelyzetet

A román kormány szeptember 15-től újabb 30 napra meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt május közepén elrendelt, azóta kétszer meghosszabbított veszélyhelyzetet.



A hétfőn elfogadott kormányhatározat alapvetően megtartja az eddigi korlátozásokat, amelyeket a szeptember 27-i önkormányzati választásokkal kapcsolatos előírásokkal egészítettek ki.



A jogszabály szerint a voksolás alkalmával mindenkinek maszkot kell viselnie, a személyi igazolványt már nem az urnabiztosoknak, hanem a szavazónak kell belehelyeznie abba a berendezésbe, amely nyilvántartásba veszi, hogy szavazásra jelentkezett. A voksolónak a szavazókörbe történő érkezésekor és távozáskor is fertőtlenítenie kell a kezét.



A választási kampányban is érvényben maradnak az egyéb rendezvényekre érvényes gyülekezési korlátozások, miszerint zárt térben legfeljebb ötvenen, szabadtéren pedig legfeljebb százan gyűlhetnek össze. A hétfői kormányülésen Ludovic Orban miniszterelnök külön kitért arra, hogy a veszélyhelyzetet meghosszabbító jogszabály ugyanilyen megkötöttségekkel - vagyis legfeljebb száz résztvevővel - a tüntetéseket is lehetővé teszi, a szokásos távolságtartási szabályok és maszkviselési kötelezettség betartása mellett.



A kormányhatározat feloldja a még létező korlátozásokat a sportolók számára, ezentúl tehát - bizonyos egészségügyi előírások betartása mellett - a fizikai kontaktust feltételező sportágakban is újrakezdhetik az edzéseket és versenyeket.



Romániában az utóbbi napon - a hétköznap szokásosnál jóval kevesebb, mindössze 7300 vasárnapi teszt kiértékelését követően - újabb 692 embernél mutatták ki a koronavírust. Romániában egyébként több mint egy hónapja egyenletesen terjed a járvány és 1200 körül stabilizálódott a napi esetszám átlaga.



A stratégiai kommunikációs törzs hétfői jelentése szerint további 22 koronavírusos beteg vesztette életét, így 4185 emelkedett a járvány romániai áldozatainak száma. Jelenleg több mint 7100 fertőzöttet kezelnek kórházban, az intenzív terápiára szoruló koronavírusos betegek száma pedig 456-ra csökkent.