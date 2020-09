Amerikai elnökválasztás

Michael Bloomberg százmillió dollárt költ Joe Biden támogatására Floridában

Michael Bloomberg milliárdos, New York város volt polgármestere százmillió dollárt költ vagyonából a demokraták elnökjelöltje, Joe Biden kampányának támogatására Floridában - jelentette be Kevin Sheekey, Bloomberg egyik tanácsadója újságíróknak vasárnap.



Florida úgynevezett billegő állam, nem egyértelműen a demokratákra vagy a republikánusokra voksol, és elemzők szerint mind az újraválasztására készülő republikánus elnöknek, Donald Trumpnak, mind kihívójának, Joe Biden demokrata párti jelöltnek győznie kell Floridában, ha nyerni akar a november 3-i elnökválasztásokon.



Florida egyike azon tagállamoknak, amelyek a győzelemhez szükséges elektori kollégium legtöbb voksát adják: 29 voksa van a 270 tagú elektori kollégiumban. Az 55 elektort adó Kalifornia nagy biztonsággal megjósolhatóan a demokrata jelöltre szavaz, míg a szintén sok, szám szerint 38 elektort adó Texas a republikánusok territóriuma. A 2016-os elnökválasztáson Floridában Donald Trump győzött.



"Michael Bloomberg elkötelezett, hogy segítsen vereséget mérni Donald Trumpra, és ez meg is fog történni a billegő államokban" - nyilatkozta Kevin Sheekey az amerikai közszolgálati rádiónak NPR).



Trump a Twitteren reagált az interjúra. "Azt gondoltam, hogy Mini Mike már végzett a demokrata politikával, miután csaknem kétmilliárd dollárt elköltött és az elnökjelölti viták történetének legrosszabb és legostobább teljesítményét nyújtotta" - írta az elnök.



Egy másik mikroblog-bejegyzésben azt állította, hogy Joe Biden "47 évet töltött a politikai életben és szörnyű volt a spanyolajkú amerikaiakkal. Most a (Fidel) Castrót (a néhai kubai vezetőt) imádó Bernie Sandersre (vermonti szenátorra) támaszkodik, hogy segítsen neki. Ez nem fog működni! Emlékezzünk csak, a miami kubaiak a tiszteletre méltó Disznó-öböl Díjat adományozták nekem mindazért, amit a mi nagyszerű kubai népességünkért tettem!".



A díjat a floridai Disznó-öböl Múzeum ítélte oda Donald Trumpnak az idén májusban. A múzeum azoknak az amerikaiaknak állít emléket, akik 1961 áprilisában partra szálltak a kubai Disznó-öbölben, ám a Fidel Castro megbuktatásra tervezett akció kudarcot vallott.



Floridában, ahol a levélben történő szavazás a hónap végén kezdődik, a közvéleménykutatások szerint Trump és Biden fej fej mellett halad: az NBC televízió és a Marist közvéleménykutató múlt héten közzétett közös felmérése szerint 48-48 százalékos a két politikus támogatottsága. Ezért az elemzők és maguk a politikusok is kulcsfontosságúnak tartják a kommunikációt a Floridában élő spanyolajkú szavazókkal. Bloomberg elsősorban az ehhez a közösséghez szóló internetes és televíziós reklámokat finanszírozza majd.