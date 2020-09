Koronavírus-járvány

Megkezdődött az első orosz vakcina klinikai tesztelésének harmadik szakasza

Oroszországban megkezdődött az új koronavírusos fertőzés megelőzését szolgáló vakcina klinikai tesztelésének harmadik szakasza - jelentette ki Mihail Murasko egészségügyi miniszter egy szerdai moszkvai szakkonferencián.



Murasko rámutatott, hogy Oroszország a világon elsőként informatikai rendszer és telefonos alkalmazás segítségével fogja figyelemmel követni a tesztelésben részt vevő mintegy 40 ezer önkéntest. A tárcavezető szerint tíz nap leforgása alatt mintegy 31 ezren jelentkeztek a kísérletben való részvételre.



Anasztaszija Rakova moszkvai polgármester-helyettes már 35 ezer önkéntesről beszélt. Tájékoztatása szerint a tesztelés jelenleg hat fővárosi egészségügyi intézetre támaszkodik, de ezek köre hamarosan húszra bővül.



Rakova emlékeztetett rá, hogy a tesztelésnek ebben a szakaszában 60 év alatti, orosz állampolgárságú, moszkvai egészségbiztosítással és két negatív Covid-19-teszteredménnyel rendelkező felnőttek vesznek részt. A nők esetében feltétel még a negatív terhességvizsgálat is, a férfiakéban pedig az, hogy az elkövetkező három hónapban ne tervezzenek gyereket nemzeni.



Az oltóanyag biztonságosságát, immunogenitását és hatékonyságát vizsgáló tesztelési szakasz 180 napig tart, de nem kizárt, hogy egy további félévre meghosszabbítják. Eredményei alapján az augusztus 11-én feltételesen bejegyzett vakcina megkaphatja majd a végleges regisztrációt, és az oltási engedélyt kiterjeszthetik a lakosság más csoportjaira, így a 60 év feletti korosztályokra is.



A Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet által kifejlesztett Szputnyik V kétkomponensű: a két oltás beadása között 21 napnak kell eltelnie.



Az orosz oltóanyag kidolgozását finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) szerdán közölte, hogy megállapodott a Landsteiner Scientific gyógyszeripari vállalattal 32 millió dózis Szputnyik V típusú, az új koronavírusos fertőzés megelőzését szolgáló vakcina Mexikóba szállításáról. Az első tétel helyi illetékes szervek jóváhagyása esetén novemberben érkezik majd a latin-amerikai országba.



Oroszország a világ első Covid-19 elleni vakcinájának kifejlesztője. Kutatásaihoz más országok is kapcsolódhatnak, amelyek érdekeltek alkalmazásában a lakosság vakcinációja érdekében. A Szputnyik V megalkotói nyitottak a párbeszédre és készek azt hozzáférhetővé tenni az emberek számára az egész világon - idézte Muraskót az orosz egészségügyi tárca sajtóosztályának szerdai közleménye.