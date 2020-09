Koronavírus

Nem csökkent a fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában

Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 261-gyel nőtt, és elérte a 13 368-at az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Pénteken még 190 esetről számoltak be. Pénteken hét idős, krónikus beteg hunyt el, így a járvány halálos áldozatainak száma 218-ra nőtt.



A betegek közül 313-an vannak kórházban, közülük 24-en lélegeztetőgépre kapcsolva. Járványügyi szakemberek aggódnak amiatt, hogy az elmúlt napokban nőtt a kórházi ellátásra szoruló betegek száma.



Az aktív betegek száma 2429, és 8955-en vannak hatósági karanténban.



A legtöbb új fertőzöttet továbbra is a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták: előbbiben 49, utóbbiban 48 embernél mutatták ki a koronavírust.



Horvátországban a szigorítások megyénként változnak, és főleg a különböző rendezvényeken részt vevők számának korlátozására vonatkoznak. Ugyanakkor országos szinten szabályozzák az éttermek, a kávézók és az éjszakai bárok működését. A rendelkezéseket kéthetente felülbírálja a válságstáb, amennyiben szükséges, további két hétre meghosszabbítja őket.



Horvátország még július elején megnyitotta határait a külföldi turisták előtt, jelenleg is közel 200 ezer turista tartózkodik az országban.



A napi adatokat mutató horvát e-Visitor rendszer alapján az első nyolc hónapban 6,8 millió turista látogatott Horvátországba, és 47,5 millió vendégéjszakát töltött el ott, a vendégek száma 41 százalékkal, a vendégéjszakáké 53 százalékkal kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Csak júliusban és augusztusban 5,2 millió turista látogatott az országba.



Kristijan Stancic, a horvát Turisztikai Szövetség (TZ) igazgatója a sajtónak úgy nyilatkozott: a körülményekre való tekintettel elégedettek, mert bár 70 százalékos forgalomvisszaeséssel számoltak, 54 százalékra sikerült csökkenteni azt.



Bejelentette: 2021-ben azon fognak dolgozni, hogy több úgynevezett Covid-ambulanciát hozzanak létre a szigeteken és kisebb üdülőhelyeken, hogy a turistáknak helyben elvégezhessék a PCR-teszteket, mielőtt hazautaznak saját országukba.



Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint csütörtökön 105-tel 3603-ra nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Szerdán még 108 új esetről számoltak be. Szlovéniában második napja emelkedett száz fölé az új fertőzöttek száma.



Nem történt új haláleset, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 135 maradt. A diagnosztizált betegek közül 26-an vannak kórházban, és közülük ötöt ápolnak intenzív osztályon. Az aktív betegek száma 769. A legtöbb fertőzést, 21-et a fővárosban, Ljubljanában regisztrálták.

Új járványgócok az idősotthonokban és az iskolákban alakultak ki. Szlovéniában szeptember 1-jén kezdődött a tanév. Teljes intézményeket nem zárnak be a járványhelyzet miatt, csak osztályokat küldenek karanténba, és digitális oktatásra állnak át, majd a tíz nap lejártával a tanulók visszatérnek a tantermekbe. Az elmúlt tíz napban 86 fertőzöttet regisztráltak a tanintézményekben, és 917 tanulónak és pedagógusnak kellett hatósági házi karanténba vonulnia.



Szlovéniában péntektől az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatos osztályaiban a rendszer túlterheltsége miatt nem végeznek koronavírus-tesztet a gyerekeken. Amennyiben lázzal és más felső légúti tünetekkel rendelkeznek, legalább három napig otthon kell maradniuk. Csak abban az esetben végeznek el rajtuk Covid-19-vizsgálatot, ha nem javul állapotuk, vagy egy felnőtt is megbetegszik a családban, illetve kapcsolatba kerültek olyan személlyel, akiről beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal.