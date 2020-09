Koronavírus-járvány

Negatív lett Timosenko legújabb vírustesztje

Negatív lett a korábban koronavírusban megbetegedett Julija Timosenko volt ukrán kormányfő, ellenzéki parlamenti vezető legújabb vírustesztje - hozta nyilvánosságra pénteken a Facebookon az általa vezetett Haza párt szóvivője.



Marina Szoroka azt írta, hogy Timosenko már "sokkal jobban érzi magát". A Haza párt vezetőjének még tüdőgyulladása van, de gyógyulása jól halad, és hamarosan visszatérhet a normális életbe és munkájához is - tette hozzá.



Timosenkóról augusztus 23-án hozta nyilvánosságra pártja szóvivője, hogy pozitív lett a tesztje koronavírusra. Marina Szoroka már akkor elmondta, hogy az 59 éves politikus állapota súlyos, magas lázzal küzd. Később elterjedt a sajtóban, hogy Timosenkót lélegeztetőgépre kellett tenni, ezt viszont utóbb pártja egyik képviselője cáfolta.



Timosenko a 2004-es "narancsos forradalom" egyik vezéralakja volt. 2005-ben, illetve 2007 és 2010 között töltötte be a kormányfői tisztséget Ukrajnában. Többször indult választáson elnökjelöltként, de előbb Viktor Janukovics, majd Petro Porosenko mögött végzett a második helyen, a legutóbbin már csak a harmadik helyre "futott be" Porosenko és az államfővé megválasztott Volodimir Zelenszkij mögött. Viktor Janukovics Moszkva-barát elnök idején, 2011-ben hét év börtönbüntetésre ítélték az Ukrajna számára előnytelen, 2009-ben Oroszországgal megkötött gázszerződés címén. 2014-ben, a Janukovics bukását eredményező Majdan-tüntetések nyomán szabadult amnesztiával a börtönből. Pártja, a Haza párt jelenleg ellenzékben van az ukrán parlamentben.