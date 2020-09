Koronavírus-járvány

Megszűnt a Magyarországról és Portugáliából Nagy-Britanniába utazók karanténmentessége

Levette szombaton Magyarországot és Portugáliát a karanténkötelezettség alól mentesített országok listájáról a brit kormány.



Az intézkedés alapján azoknak, akik brit idő szerint hajnali négy óra - közép-európai idő szerint öt óra - után érkeznek Magyarországról és Portugáliából Angliába, két hetet kell elkülönítésben tölteniük.



A rendelkezés a brit állampolgárokra is vonatkozik.



A brit kormány csütörtökön bejelentett intézkedésének hatálya Angliára terjed ki, de még aznap a skót, majd a walesi kormány is közölte, hogy Magyarország esetében ugyanilyen döntést hozott.



Ennek alapján a Magyarországról Skóciába és Walesbe érkezőknek szombat hajnaltól szintén karanténba kell vonulniuk.



A skót és a walesi kormány Portugáliát már korábban levette a karanténkötelezettség alól mentesített országok listájáról.



Időközben a brit külügyminisztérium is megváltoztatta Magyarországra vonatkozó utazási útmutatását, közölve: a koronavírus-kockázati helyzet megítélése alapján a legszükségesebb esetektől eltekintve eltanácsolja a briteket Magyarország felkeresésétől.



Az útmutató hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a brit külügyminisztérium a már Magyarországon tartózkodó briteket nem szólítja fel azonnali távozásra, és arra sem, hogy rövidítsék le magyarországi látogatásukat.



Az érvényes szabályozás szerint a Magyarországról és Portugáliából érkezők a kétheti karanténidőszak letelte előtt is elutazhatnak Nagy-Britanniából, de ha két hétig vagy ennél rövidebb ideig maradnak, tartózkodásuk teljes időtartamára elkülönítésben kell lenniük.



A karanténelőírás megszegőit Angliában ezer font (csaknem 400 ezer forint) pénzbírsággal sújthatják.



Az érintettek a karantén ideje alatt munkába, iskolába nem járhatnak, tömegközlekedési eszközökkel vagy taxival nem utazhatnak.



Élelmiszerek, gyógyszerek és egyéb alapvető cikkek vásárlása céljából az elkülönítésben lévők akkor hagyhatják el lakóhelyüket, ha nincs olyan ismerősük vagy hozzátartozójuk, aki ezek beszerzéséről gondoskodni tudna számukra.



Mentességet jelent a lakhely elhagyásának tilalma alól, ha az érintettnek sürgős orvosi ellátásra van szüksége, ha közeli hozzátartozója temetésén kíván jelen lenni, ha valamilyen jogi eljárásban kell részt vennie, vagy ha veszélyhelyzet miatt kell távoznia tartózkodási helyéről.



A brit kormány júliusban állította össze azoknak az országoknak a listáját, amelyekből karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni Angliába. Erre a jegyzékre azok az államok kerülhettek fel, amelyekből London megítélése szerint alacsony a koronavírus-fertőzés behurcolásának veszélye.



A mentességi listán eredetileg 59 ilyen ország szerepelt, köztük Magyarország, de a brit kormány azóta több államot levett a jegyzékről, köztük legutóbb Csehországot és Svájcot, korábban pedig Szerbiát.