Franciaország

Több hónap szünet után a francia sárgamellényesek szombatra megmozdulásokat hirdettek országszerte

Több hónap szünet után a francia kormányellenes sárgamellényes tiltakozók szombatra több nagyvárosban is megmozdulásokat hirdettek. A várható rendbontások miatt Párizs egyes részein a prefektúra megtiltotta számukra a gyülekezést.



A csaknem két évvel ezelőtt kezdődött, vezető nélküli elitellenes tiltakozó mozgalom a fővároson kívül Marseille-ben, Toulouse-ban, Lyonban, Lille-ben, Nantes-ban, Nizzában, Bordeaux-ban, Strasbourgban és több kisebb városban is utcára hívja az embereket.



A közrend megzavarásának kockázatára hivatkozva Didier Lallement párizsi prefektus minden sárgamellényes gyülekezést betiltott péntek délután 4 órától szombat estig a kormányzati hivatalok és a nemzetgyűlés közelében, valamint a Champs-Elysées sugárúton, ahol már számos alkalommal rendbontásba torkollott a tüntetők felvonulása.



Rendőri források szerint 4-5 ezer sárgamellényes várható az utcákon Párizsban, akik közül ezer potenciális rendbontó. A közösségi oldalakon szerveződő fővárosi megmozdulásra 2300-an jelentkeztek be, és hétezren jelezték, hogy érdeklődnek az esemény iránt.



Jérome Rodrigues, a mozgalom egyik arca - aki egy tavalyi tüntetésen az egyik szemére megvakult egy, a rendőrök által használt oszlató gránát szilánkjától - "teljes polgári engedetlenségre" kérte a tiltakozókat, illetve arra, hogy ne igazolják magukat a rendőröknek.



Az elitellenes állampolgári tiltakozássorozat 2018 novemberben kezdődött a résztvevők által igazságtalannak tartott szociális és adópolitika ellen. A sárgamellényesek szombatonként tüntettek rendszeresen Emmanuel Macron elnök és centrista kormányának reformintézkedései ellen a nagyvárosokban és a közutak körforgalmaiban. A mozgalom szociális és intézményi követeléseiről rendezett nemzeti vitasorozat, majd a 2019 május végi európai parlamenti választások után a kormány módszerváltást, nagyobb szociális érzékenységet, az energetikai átállás felgyorsítását és adócsökkentést is hirdetett. A tüntetések 2018 végi csúcspontjához képest, amikor mintegy 300 ezren vonultak az utcákra, jelentően leapadt a nemritkán erőszakba forduló megmozdulásokon a résztvevők száma.