Koronavírus-járvány

Sokkal súlyosabbak a koronavírus szövödményei, mint eddig gondolták

Fontos információk derültek ki azokból a vizsgálatokból, amelyeket a lombardiai Bergamo korábbi fertőzöttjein végeztek. 2020.09.11 14:42 Ma.hu

A most vizsgált páciensek hivatalosan már jó ideje nem betegek, a fertőzés nem kimutatható a szervezetükben. Sokan mégis úgy érzik, nem épültek fel teljesen - írja a The Washington Post cikke alapján az InfoRádió.



A vizsgálaton részt vevők mindegyikét a XXIII. János Pápa kórházban kezelték márciusban és áprilisban. Az első 750 vizsgált páciens 30 százaléka még mindig légzési nehézségekkel küzd, tüdejükön továbbra is hegek figyelhetők meg. További 30 százalék gyulladásokkal és szív- és érrendszeri problémákkal küzd. Közülük néhányan kifejezetten veszélyes állapotban vannak, valamelyik szervüket leállás fenyegeti.



A páciensek jelentős része számolt be arról, hogy hónapokkal gyógyulásuk után is napi szinten tapasztalnak magukon egyelőre megmagyarázhatatlannak tűnő dolgokat. Volt, aki lábfájdalomra panaszkodott, más hajhullásra, depresszióra vagy állandó fáradtságra.



Az orvosok szerint az egyik legrejtélyesebb dolog épp az, hogy vajon reagálnak ennyire eltérő módokon az emberek a betegségre.



Sok más országban is kutatják a betegség hosszú távú hatásait. Az egyik német felmérés szerint 100 vizsgált beteg közül 80-nál találtak szívproblémákat hónapokkal a fertőzés után. Más kutatók azt tanulmányozzák, vajon mi okozza azoknak a betegeknek a problémáit, akiknél maga a betegség lefolyása enyhébb volt, esetleg kórházba sem kellett menniük, mégis, hónapok óta képtelenek teljesen felépülni, kóros fáradtsággal és más tünetekkel küzdenek.