Ankara: Franciaország 'gyarmatosító hozzáállással lép fel' a török-görög tengerjogi vitában

Franciaország "még mindig a gyarmatosító hozzáállásával lép fel" a Földközi-tenger keleti medencéjével kapcsolatban zajló török-görög tengerjogi vitában, ráadásul nem is határos az érintett térséggel - írta csütörtöki közleményében a török külügyminisztérium arra reagálva, hogy Emmanuel Macron francia elnök néhány órával korábban egységesebb és határozottabb európai fellépést szorgalmazott Ankarával szemben a konfliktus miatt.



Hami Aksoy, a török külügyminisztérium szóvivője írásában úgy vélte, hogy Macron újfent "a régi kolonizáló reflexszel" tett gőgös, lenéző és kioktatni próbáló nyilatkozatot. Egyúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy a francia elnök személyes indíttatású és nacionalista viselkedésével csak fokozza a feszültséget, valamint veszélybe sodorja Európa és benne az Európai Unió érdekeit.



Aksoy rámutatott: Macron egyetlen ország joghatósági területét sem illetékes meghatározni a Földközi-tengeren vagy bárhol máshol a világon.



Franciaországnak inkább a megegyezés és a párbeszéd mellett kéne kiállnia ahelyett, hogy "vakon ügyvédeskedik" Görögországnak és Ciprusnak, amelyek egyoldalú, provokatív lépéseket tesznek és "túszul ejtik" az EU-t saját szűk látókörű érdekei miatt - fogalmazott.



A szóvivő hangoztatta: Macron kijelentései saját gyengeségének és kilátástalan helyzetének kivetülései. "Macron, akinek ármányos külpolitikai terveit meghiúsítottuk fájdalmából minden nap változatlanul támadja Törökországot és tisztelt köztársasági elnökünket - nehezményezte Aksoy, emlékeztetve, hogy Recep Tayyip Erdogan török államfő Európa egyik legmagasabb szavazati aránnyal megválasztott vezetője, aki "hatalmát mindig a török néptől kapta". A francia elnök, akinek a nép körében folyamatosan csökken a támogatottsága, lehetetlen helyzetbe esett, aminek megítélését a francia népre bízzák - húzta alá végül.



Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter csütörtökön Szenegálból videokonferencián csatlakozott az Európai Parlament külügyi bizottságának üléséhez.



Cavusoglu mindenekelőtt kijelentette: Görögország nem áll készen az együttműködésre és a párbeszédre, illetve elvesztette hitelességét is.



A tárcavezető beszédében ugyanakkor arra emlékeztette a bizottságot: az Európai Unió Bírósága maga hozott arról döntést, hogy Brüsszel nem illetékes a török-görög tengerjogi vita ügyében. Cavusoglu azért is bírálta az Európai Uniót, mert szerinte nem a közvetítői szerepet választotta a kérdésben. Mindazonáltal leszögezte: megértik az EU Görögország és Ciprus iránt tanúsított szolidaritását, de annak nem szabad semmibe vennie Törökország szuverén jogait.

Emmanual Macron az EU déli tagországainak a korzikai Porticcióban rendezett csúcstalálkozója előtt csütörtökön azt mondta, hogy Törökország szerinte nem tekinthető többé partnernek a Földközi-tenger keleti medencéjében.



"Európának egyértelműen és egy hangon kell beszélnie Törökországgal kapcsolatban" - jelentette ki. "Határozottnak kellene lennünk (Recep Tayyip) Erdogan török elnökkel szemben, akinek elfogadhatatlan a viselkedése" - tette hozzá.



A Ciprust, Franciaországot, Görögországot, Olaszországot, Máltát, Portugáliát és Spanyolországot tömörítő MED7 csoport csúcstalálkozójának célja erőt felmutatni Ankarával szemben, miközben nincs egységes európai álláspont a kérdésben.



Macron ugyanakkor azt is jelezte, hogy "alapvető szándéka, termékeny vitát kezdeményezni" Ankarával.



Törökország és a szintén NATO-tag Görögország régóta vitatkozik a tengeri határokról, de az utóbbi években a Földközi-tenger keleti medencéjében felfedezett hatalmas földgázmezők még inkább kiélezték a feszültséget. Ankara hajói augusztus első felében kezdték újra vizsgálódásaikat a területen, amit nemcsak Görögország, hanem Ciprus is szuverenitása megsértésének tekint. Ráadásul Ankara harmadszor is meghosszabbította egyik kutatóhajója, az Oruc Reis küldetését a Földközi-tenger vitatott részén, ezúttal egészen szeptember 12-ig.