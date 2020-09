Diplomácia

Putyin és Lavrov bocsánatot kért Vucictól az orosz külügyi szóvivő Facebook-posztja miatt

Elnézést kért Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov külügyminiszter Aleksandar Vucic szerb államfőtől, amiért az orosz szóvivő zavart keltő posztot tett közzé a Facebookon.



A bocsánatkérés tényét Vucic jelentette be csütörtökön a szerb televízióban, és Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megerősítette azt a RIA Novosztyi hírügynökségnek. A szerb elnök úgy fogalmazott, hogy "nagyszerű telefonbeszélgetést folytatott" orosz hivatali partnerével.



"Putyin elnök sosem kért tőlem bocsánatot, és Szergej Lavrov sem. De emiatt (Marija Zaharova posztja miatt) mindketten így cselekedtek. Méghozzá úgy, hogy nem is tettem erről említést, és mint jól nevelt ember sosem tettem volna. Úgy gondolom, hogy jók a kapcsolataink, és számomra ez egy múló és lényegtelen incidens" - nyilatkozta Vucic.



A szerb államfő múlt csütörtökön a washingtoni Fehér Házban járt, ahol Avdullah Hoti koszovói miniszterelnökkel megállapodott a gazdasági kapcsolatok rendezéséről. Az aláírási szertartást megelőzően mindkettőjüket röviden fogadta Donald Trump amerikai elnök.



A washingtoni találkozót követően bírálatot váltott ki szerb vezetők részéről, hogy Zaharova külügyi szóvivő a Facebookon egy fotót és rosszul elsült megjegyzést fűzött ahhoz a felvételhez, amely Vucicot az íróasztala mögött helyet foglaló Trumppal szemben ülve ábrázolta.



"Ha önt meghívták az FH-ba, és úgy állították be az ön székét, mint hogyha kihallgatáson lenne, üljön úgy, mint a kettes számú fotón" - írta Zaharova, akinek a protokollkép alá helyezett felvétele az Elemi ösztön című amerikai filmnek azt a pillanatát ábrázolja, amikor a nyomozók előtt rövid szoknyában ülő Sharon Stone épp arra készül, hogy megcserélje a keresztbe vetett lábait.



Vucic "primitivizmusnak" minősítette a szóvivő bejegyzését, és más szerb politikusok is rosszallásukat hallatták az ügyben. Zaharova később elnézést kért, és azt írta, hogy a posztját félreértelmezték. Magyarázata szerint az amerikaiak arroganciáját kívánta elutasítani, akik rendszeresen protokolltrükkökkel próbálnak meg olyan látszatot kelteni, mint hogyha kivételezettek lennének.



Aleksandar Vulin védelmi miniszter szerdán bejelentette, hogy Szerbia fél évre felfüggesztett minden közös hadgyakorlatot, így nem vesz részt a szeptember 10. és 15. közötti orosz-fehérorosz-szerb közös tanmanővereken sem. A tárcavezető szerint az Európai Unió hatalmas nyomást gyakorolt Szerbiára a közös hadgyakorlat ügyében.



Peszkov csütörtökön közölte, hogy Moszkva tisztelettel viszonyul Belgrád döntéséhez. A szóvivő szerint a szerb lépés nem volt témája Putyin és Vucic telefonbeszélgetésének.