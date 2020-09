Amerikai elnökválasztás

Microsoft: orosz hackerek az amerikai választáshoz kapcsolódó szervezeteket támadtak meg

Orosz hackerek az amerikai választáshoz kapcsolódó legalább 200 szervezetet támadtak meg - írta a The Wall Street Journal az internetes honlapján a Microsoft bejelentésére hivatkozva csütörtökön.



A lap információi szerint a hackertámadások az elmúlt hetekben történtek. Politikai pártok országos és tagállami szervezeteinek, továbbá republikánusoknak és demokratáknak dolgozó konzultációs cégeknek a számítógépes rendszereit érintették. A hackerek - a Microsoft szerint - az orosz kormányzathoz köthetők.



De nemcsak oroszok, hanem kínai és iráni hackerek is kibertámadásokat intéztek a demokraták elnökjelöltjéhez, Joe Bidenhez és a kampánycsapatához közel álló "magas rangú személyiségek", valamint Donald Trump amerikai elnök kampányával kapcsolatban álló emberek ellen. A Microsoft hivatalos blogjában közölt információk szerint az orosz hackerek a Bidenhez közelieket támadták, míg a kínai és iráni szereplők Trump kampánycsapatának személyes fiókjaiba próbáltak meg behatolni.



A kibertámadási kísérletek elsöprő többsége nem volt sikeres, s azokat, akiknek az adataihoz és információihoz hozzáférhettek, a Microsoft biztonsági szolgálata azonnal értesítette.



"Mai bejelentésünk egyértelművé teszi, hogy külföldi csoportok megsokszorozták erőfeszítéseiket a 2020-as választások befolyásolására, ahogyan azt előre jeleztük is" - fogalmazott hivatalos blogjában a Microsoft.



Tom Burt, a Microsoft fogyasztói biztonságért felelős alelnöke a The Wall Street Journal kérdésére úgy fogalmazott: rendkívül fontosnak tartja, hogy a demokratikus folyamatok résztvevői bárhol a világban tudatában legyenek a fenyegetéseknek, és megtegyék a szükséges lépéseket mind a személyes, mind a munkahelyi adataik és információik biztonságának védelme érdekében.



Az orosz hackerek a Microsoft vizsgálatai szerint az orosz katonai hírszerzés egyik egységével állnak kapcsolatban. Az amerikai számítástechnikai cég úgy véli: ugyanarról a csoportról van szó, amelyik 2016-ban, az akkori amerikai elnökválasztáskor behatolt a demokraták számítógépes rendszereibe, és kiszivárogtatta elektronikus leveleik egy részét.



A Microsoft eddigi vizsgálatai szerint a közelmúltban végrehajtott orosz számítógépes támadások "áldozatai" között olyan kutatóintézetek is vannak, mint például a German Marshall Alap, vagy egyes nagy-britanniai intézetek.



Ezzel szemben a Trump és munkatársai számítógépes rendszereibe behatolni igyekvő iráni hackerek kísérleteinek mindegyike sikertelen volt.



Az amerikai hírszerző ügynökségek a múlt hónapban közzétett jelentésükben figyelmeztettek arra, hogy külföldi szereplők igyekeznek befolyásolni az amerikai választási folyamatot. Az akkori dokumentum szerint az oroszok Biden ellen igyekeznek hangolni az amerikai közvéleményt, míg a kínaiak és az irániak Trump újraválasztásával szemben próbálnak meg fellépni.